Bocotanii din Certeze refuză să plătească apa pe care o consumă

Zilele trecute, pe acumularea de apă de pe Valea Rea, Apaserv Satu Mare a început o serie de lucrări de reparaţii la aducţiunea pentru oraşul Negreşti-Oaş. Pentru realizarea lucrărilor respective în condiţii depline de siguranţă, a fost închisă vremelnic aducţiunea Certeze – Negreşti-Oaş.



Închiderea apei a stârnit un val de nemulţumiri în rândurile unor certezani racordaţi fără acte la sistem. Imediat au început alertele inclusiv la o serie de organisme de presă, chiar dacă la avizierul Primăriei Certeze era anunţată sistarea furnizării apei către Negreşti-Oaş.

Problema alimentării cu apă a comunei Certeze este nerezolvată încă din anul 2015, atunci când prefect era doctorul Eugeniu Avram, cel care a mediat un diferend între aleşii locali din Certeze şi Apaserv, pe problematica demarării unui proiect de investiţii. Era vorba despre proiectul de “Extindere şi modernizare a sistemelor de apă şi apă uzată” din cadrul Programului Operaţional Sectorial POS Mediu.

Tot în luna martie 2015, prefectul de atunci spunea: “Săptămâna trecută am fost informat de existenţa unor probleme pe raza comunei Certeze. Am înţeles că atât puterea legislativă cât şi cea executivă nu doresc să colaboreze. De aceea am decis să convoc o şedinţă de lucru. Pentru ca lucrurile să fie cât mai clare i-am chemat pe toţi consilierii locali din Certeze, pe primarul Petre Ciocan, viceprimarul Ciorbă Ioan, conducerea societăţii APASERV Satu Mare, dar şi reprezentanţii A.D.I Satu Mare“.

Problema în localitatea Certeze se datorează mai mult neînţelegerii de către consilieri a procedurilor ce urmează a fi derulate, dar şi comunicării defectuase dintre aceştia şi cetăţenii comunei, ducându-i astfel în eroare. În prezent în localitatea Certeze niciun cetăţean nu plăteşte apa pe care o foloseşte, cu toate că în proporţie de 90% oamenii beneficiază de această utilitate în casele lor. La discuţiile de atunci au participat directorul în exerciţiu la vremea aceea, ing. Dan Stegerean, dar şi ing. Octavian Lazin, directorul ADI Apă. Cele de mai sus se consemnau într-un material apărut în cotidianul Informaţia Zilei din martie 2015.

Contorizarea este obligatorie

Iată că după 4 ani de la aceste întâlniri şi dezbateri pro şi contra situaţia este nerezolvată. Ani la rând sute de familii de certezani au consumat apă fără a plăti, fiind acuzate de furt.

După cum ne-a spus inginerul Ioan Leitner, directorul Apaserv Satu Mare, administratorul reţelei de apă potabilă în Negreşti-Oaş, întreruperea apei pe conducta de aducţiune spre Negreşti-Oaş a inflamat spiritele.

Sistarea furnizării apei spre Negreşti-Oaş se impunea din motive tehnice, moment în care peste 200 de familii din Certeze, spunea interlocutorul nostru, nu mai au apă. Acestea, poate chiar mai multe, sunt asimilate ca fiind consumatori frauduloşi din conducta de aducţiune. Nu există documente privind branşarea la conducta de aducţiune ce traversează localitatea.

Apaserv, după cum spunea interlocutorul nostru, nu are relaţii contractuale de furnizare a apei potabile către aceste familii racordate la conducta de aducţiune.

Abia după punerea lor în legalitate se poate vorbi despre drepturi şi obligaţii în sensul prevăzut de legislaţie.

Sute de familii au fost branşate cu zeci de ani în urmă

Primarul Petre Ciocan confirmă starea de fapt din Certeze, spunând că în momentul în care a aflat despre sistarea apei pe conducta de aducţiune a anunţat localnicii prin avizierul din primărie.

Referitor la numărul familiilor din comună racordate la conducta de aducţiune Certeze – Negreşti-Oaş, interlocutorul a amintit că ar putea fi vorba despre 600 – 700 de familii branşate începând cu anul 1984, când reţeaua de apă a oraşului Negreşti-Oaş era administrată de IGO şi apoi Recom. Familiile branşate încă de pe vremea aceea au consumat şi plătit apă în sistem pauşal. Sunt foarte puţine familiile care în acest moment au contor. De ani de zile, în lipsa unui contract încheiat cu furnizorul regional, certezanii au consumat apă din reţea fără a plăti, în lipsa unui temei legal.

Primarul Ciocan susţine că au fost numeroase tentative de a convinge Apaserv să încheie contracte de furnizare apă cu gospodăriile din Certeze, dar totul a rămas la faza de discuţii. Era practic imposibil de a deconecta de la sistem familiile care susţin că au fost racordate legal, că nu ele sunt vinovate că n-au plătit ani de zile consumul de apă.

Conciliere mediată de Ioan Rus

Situaţia din Certeze fiind explozivă, putând fi declanşat în orice moment un conflict nedorit, a condus la convocarea miercuri, 26 iunie, a directorului Apaserv Satu Mare şi a primarului de Certeze, Petre Ciocan, la discuţii, în cabinetul lui Ioan Rus, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare. După prezentarea situaţiei la zi, directorul Leitner şi primarul Ciocan au convenit asupra necesităţii inventarierii tuturor consumatorilor branşaţi la reţeaua de apă, iar apoi prezentarea listei la furnizorul de apă în vederea asigurării contoarelor şi încheierii contractelor.

Dacă inventarierea o să dureze doar câteva zile, contorizarea şi apoi întocmirea contractelor individuale va dura poate şi două luni de zile, deşi Apaserv ar fi interesată să se finalizeze cât mai repede posibil. Furnizarea apei se va relua probabil la sfârşitul acestei săptămâni, după finalizarea lucrărilor de reparaţii la captare şi conducta de aducţiune.