Biserica Sf. Împărați din Satu Mare donează 10.000 lei Spitalului Județean

O biserică ortodoxă din municipiul Satu Mare anunță că face o donație de 10.000 lei către Spitalul Județean Satu Mare. Este vorba de biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena de la Cap Pod Golescu.

Anunțul părintelui Gabriel Gorgan:

„Biserica Ortodoxă Sfinții Împărați Constantin și Elena din Satu Mare, donează 10.000 RON , Spitalului Județean SATU Mare , din această sumă vor fi achiziționate urgent materiale și consumabile folosite pentru tratarea bolnavilor de Coronavirus.

Cred ca abia acum de Sus se citește corect celebra lozincă , însă răsturnată : ,,Dar, de la Catedrale către spitale

In aceeași măsura cu fapta cea buna, sporim rugăciunea fiecare in mod personal dar și in apropierea zidurilor bisericii, unde ne vom întâlni mâine la Sfânta Liturghie a Darurilor de la ora 17.”