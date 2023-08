BISERICA CALVARIA: Părintele Iulian Budău şi-a încheiat misiunea după 10 ani

Marţi, 15 august 2023, de praznicul închinat Adormirii Maicii Domnului, Parohia Romano-Catolică Preasfînta Inimă a lui Isus – Biserica Calvaria din Satu Mare a marcat un dublu eveniment.

Biserica a făcut toate cele ale praznicului, dar în acelaşi timp, la ceas de seară a celebrat momentul predării primirii ştafetei de preot paroh pentru comunitatea credincioşilor români. Un amurg de 15 august în care oamenii Calvariei şi-au deschis larg inimile cu drag, cu respect şi preţuire pentru părintele Iulian care şi-a încheiat activitatea la Satu Mare urmându-şi de acum încolo misiunea la Bucureşti şi totodată, pentru părintele Marius Leabu, noul păstor al parohiei. După liturghia de seară, au urmat câteva mesaje emoţionante din partea credincioşilor pentru cei doi preoţi.

Pentru început a fost dat cuvântul prim curatorului Parohiei Calvaria, Marius Boroş.

”Astăzi comunitatea noastră trăieşte o puternică emoţie contradictorie. Bucuria unei prime întalniri şi amărăciunea despărţirii. Cu toate acestea noi ştim când Iisus Cristos cheamă pe cineva îl trimite în misiune. Astfel, cel chemat devine un călător veşnic sau albină lucrătoare care aducând polen din florile pe care se aşează îl transformă în miere. Tot aşa preotul îndumnezeieşte, cristifică oameni şi locurile pe care le-a cunoscut. Părinte Iulian aşa cum de multe ori purtai în gând şi ne vorbeai despre oameni şi locuri, de astăzi, probababil ne vor transforma şi noi într-o măsură în poveşti sau poate în pilde pentru alţii pe la care vei ajunge. Dar tu pentru noi vei rămâne mereu o prezenţă vie, te aşteptăm cu nerăbdare să ne vizitezi de câte ori vei avea ocazia. Vom fi aici”, a spus prim curatorul parohiei.

De asemenea, Marius Boroş a adresat un cuvânt de bun venit părintelui Marius Leabu din partea întregii comunităţi Calvaria.

”Întreaga comunitate vă întâmpină cu bucurie. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe amândoi şi să vă ţină sănătoşi şi plini de emoţie sfântă pentru a lucra cu statornicie în misiunea pe care aţi primit-o”

Prof. univ.dr. Mircea Teodoru a adresat la rându-i câteva cuvinte celor doi preoţi la predarea primirea ştafetei în îndrumarea spirituală a Parohiei Calvaria, pentru comunitatea de limba română.

”Suntem o comunitate dinamică care a primit multe haruri, dar care la rându-i a oferit haruri păstorilor ei. Comunitatea noastră în scurta ei existenţă de 30 de ani nu a avut perioade de declin, a fost într-o permanentă creştere spirituală şi comunitară”, a spus vorbitorul.

Au fost evocaţi păstorii sufleteşti ai parohiei Calvaria pentru comunitatea romano-catolică de limba română de-a lungul celor trei decenii de la fiinţarea parohiei Preasfinta Inimă a lui Isus.

De asemenea, au fost evocate câteva referinţe despre activitatea părintelui iezuit Iulian Budău care a păstorit comunitatea între anii 2013 – 2023, preotul care a avut până acum cel mai lung mandat în această parohie. ” (…) Cu el (pr. Iulian Budău n.r.) ne-am continuat drumul spre marea mărire a lui Dumnezeu” a subliniat prof. univ.dr. Mircea Teodoru Mirel, unul dintre ucenicii bisericii a transmis un mesaj de mulţumire părintelui Iulian din partea tinerilor. “Vrem să vă mulţumim pentru aceşti zece ani în care ne-aţi crescut, ne-aţi educat şi vă dorim mult har pentru următoarele misiuni pe care le veţi avea de împlinit.”

La final, părintele Iulian a primit din partea comunităţii un tablou pictat de una din micuţele credincioase ale parohiei. Mesajul credincioşilor pentru păstorul lor a fost sincer, din inimă spunându-i că atunci când îi va fi dor de comunitatea de la Satu Mare să-şi îndrepte privirea spre acest tablou.

Cu umoru-i caracteristic, părintele Iulian s-a adresat comunităţii: ”De zece ani pregătesc acest discurs aşa că l-am scris. (…) Am fost trimis pentru trei ani. Între noi fie vorba unii au pariat că nu voi sta mai mult de două luni, dar trecem peste asta. Se pare că păcatele unora au fost multe. (…) Au fost ani frumoşi şi grei, mai ales ultimii trei ani. Pandemia şi războiul ne-au pus pe toţi la grele încercări mentale şi spirituale. Am traversat aceşti ani cu ajutorul şi harul bunului Dumnezeu şi cu bunăvoinţa noastră atâta cât am avut-o. Le mulţumesc tuturor celor cu care am tras la jugul dulce al Mântuitorului. Vă mulţumesc că m-aţi primit şi m-aţi acceptat aşa cum am fost şi sunt. Aşa cum ascultarea m-a adus aici, tot aşa ascultarea mă trimite în altă parte.”

El a mulţumit tuturor celor care de-a lungul timpului i-au fost alături şi s-au implicat în bunul mers al parohiei şi al filiilor din toate punctele de vedere: administrativ, cultural etc.

O seară care a concentrat atât de multă emoţie s-a încheiat cu un scurt concert susţinut de corul bisericii Adoremus şi interpreţii: Dragoş Teodora (soprană), Boroş Marius (tenor), Szekely Alpar (vioară), Vajas Greta-Anna (pian), Balasko Balazs (Pian). Desigur, nu au lipsit clipele în jurul unui pahar de vorbă, de aduceri aminte şi zâmbete la purtător.

Pe această cale, redacţia Informaţia Zilei şi Informaţia TV îi transmite părintelui Iulian Budău mult spor duhovnicesc în noua misiune pe care o are de împlinit şi îi mulţumeşte pentru excelenta colaborare din aceşti ani. De asemenea, noului preot, părintele Marius îi dorim păstorire cu pace şi bucurie.