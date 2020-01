Biserica Calvaria a găzduit un concert de Anul Nou susținut de Grupul Vocal Joyful

Biserica Calvaria a început Anul Nou cu o doză sănătoasă de bucurie și entuziasm prin găzduirea unui concert cu totul aparte.

Iată că vestea Nașterii Mântuitorului a fost adusă și în acordurile muzicii gospel într-o interpretare de zile mari a corului Joyful din Satu Mare, condus de Budean-Mihaly Judit.

Evenimentul a avut loc duminică seara, 12 ianuarie 2020, cu o prezență numeroasă din partea sătmărenilor. Cu siguranță toți cei care au onorat invitația la concert s-au bucurat pentru alegerea făcută, pentru tonul optimist plin de iubire și speranță ce le-a fost transmis prin muzică, care să le dea energia necesară unui nou început. Timp de o oră bună, sfântul lăcaș s-a umplut de lumină, de sunetul muzicii gospel. Corul radia de bucurie, vocile s-ua făcut remarcate una și una, ceea ce a făcut ca tot sufletul să vibreze, să se umple de viață, de bunătate și recunoștință pentru mila nețărmurită a lui Dumnezeu.

Cuvântul de bun venit a fost adresat audienței de Iulian Budău, care a exprimat în câteva idei acest mod inedit al muzicii gospel, al cântecelor care prin versurile lor reunesc toate sentimentele de bine și frumos, de a-l slăvi pe Dumnezeu cu toată inima. Un reprezentant al corului a expus câteva date despre Grupul Vocal Joyful și genul muzical pe care îl promovează. „Prin cântecele noastre negro-spirituals care își au rădăcinile în Lumea Nouă, îl slăvim pe Isus Cristos, încercând să vă oferim momente de înălțare muzicală și spirituală.”

Corul Joyful s-a înființat în anul 2012, sub îndrumarea profesoarei Budean Mihály Judith, cadru didactic la :coala de Arte și membră a Filarmonicii de Stat “Dinu Lipatti” Satu Mare. Corul reunește prin dragostea față de muzică un grup de 14 cântăreți entuziaști, mai mult sau mai puțin profesioniști.

Invitatul special al concertului a fost percuționistul Cserey Csaba, cunoscut sătmărenilor și cu numele de Csabcsi.

Programul serii a cuprins următoarele cântece: Becki Slagle Mayo – All on the Silent Night; Joel Raney – Jesus, What a Wonderful Child; Mary McDonald – Down to the River to Pray; Joel Raney – A Song in the Air; P. Kern – Go Tell it on the Mountain (solo: Süveg Károly); R Smallwood, Joel Raney – Total Praise; Lloyd Larson – 10.000 Reasons (Bless the Lord); Mary McDonald – All Are Welcome at the Table; F. Hellerman, M Hayes – Healing River; Joel Raney – A Gospel Alleluia; Jack Schrader – Amen; Pepper Choplin – Hold on to the Rock (solo: Süveg Károly); Mary McDonald – Let Your Light Shine.

Au cântat și i-au încântat pe sătmăreni: Kovacsik Tünde, Erdei Ildikó, Lázár Eszter, Pop-Szováti Melinda, Süveg Emese, Beregi Hajnalka, Nevezi-Dobosi Csilla, Németi Judith, Szórádi-Fülöp Éva, Cheovari Ciprian, Nevezi-Dobosi Péter, Süveg Károly, Németi Sándor, Szatmári Elemér.

Ropotele de aplauze și zâmbetul de pe fețele celor prezenți au fost de bună seamă cel mai frumos gest de mulțumire și apreciere pentru o seară de duminică extraordinară.