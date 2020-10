Biluţe cu migdale

Ingrediente:

– 500 g de biscuiti alimentari,

– 250 g de zahar,

– 1-2 pliculete de zahar vanilat,

– 200 g de unt (cu grasime redusa),

– 250 ml de lapte,

– circa 50 ml de apa,

– 50 g de cacao,

– 200 g de migdale prajite,

– cocos amestecat cu pudra de migdale, sau martipan topit pentru invelirea bilutelor.

Mod de preparare:

Bisruitii se macina (mai fin decat pentru salamul de biscuiti). Zaharul, cacaua si zaharul vanilat se amesteca, se pune apa, cat sa acopere si se fierbe un sirop. Cand se ia de pe foc se adauga untul si se amesteca, pana acesta se topeste. Biscuitii se stropesc cu lapte cald, apoi se toarna sipopul si se amesteca bine. Din aceasta compozitie se formeaza bilute, dar in mijlocul fiecareia se pune cate o migdala prajita. Bilutele se rostogolesc in cocosul amestecat cu praful de migdale, sau se invelesc in martipan, eventual in ciocolata.