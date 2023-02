Bilanţ la Tribunalul Satu Mare: 790 de dosare pe judecător, în anul 2022

Vineri, 17 februarie, la Tribunalul Satu Mare a fost prezentat raportul de activitate al instituţiei pe anul 2022. Datele au fost comunicate presei de către judecător Cardonel Felix Mureşan – preşedinte, judecător Laura Isabella Micle – vicepreşedinte şi judecător Remus Nemeş, conducătorul Biroului de informare şi relaţii publice, purtător de cuvânt al instanţei.

Din raportul minuţios întocmit pe aproximativ 50 de pagini, redăm câteva elemente importante.

În anul 2022, Tribunalul Satu Mare s-a confruntat, la fel ca şi în anul anterior, cu un număr mare de posturi vacante de judecător, ca urmare a eliberării din funcţie prin pensionare şi a promovării la instanţa superioară. Astfel, din 27 de posturi de judecători, au fost ocupate efectiv doar un număr de 16 posturi. Situaţia nu se prezintă bine nici pe viitor, deoarece în acest moment sunt la vârsta pensionării încă trei judecători.

În acelaşi timp, s-a menţinut un volum ridicat de sarcini non-judiciare pentru fiecare judecător, în conformitate cu dispoziţiile legale şi regulamentare care reglementează activitatea instanţelor de judecată. Situaţia numărului redus de judecători este una foarte delicată, iar perspectivele nu sunt deloc încurajatoare, în condiţiile în care la judecătoriile din circumscripţie sunt foarte puţini judecători care îndeplinesc condiţiile de vechime în vederea promovării la tribunal.

În anul 2022, Tribunalul Satu Mare şi judecătoriile din circumscripţia acestuia au avut de soluţionat un număr de 38382 dosare, din care 9423 dosare aflate în stoc la finele anului 2021, iar 28959 dosare nou înregistrate în cursul anului.

Au fost soluţionate 28443 dosare, rămânând nesoluţionate la 31.12.2022 un număr de 9939 dosare în care se includ şi cele 770 dosare suspendate.

Pe instanţe, situaţia volumului total al activităţii se prezintă astfel:

• la Tribunalul Satu Mare în anul 2022 numărul de cauze a scăzut faţă de anul 2021 cu 629 dosare reprezentând o scădere de 7,88%;

• la Judecătoria Satu Mare în anul 2022 numărul de cauze a crescut faţă de anul 2021 cu 2649 dosare;

• la Judecătoria Carei în anul 2022 numărul de cauze a crescut faţă de anul 2021 cu 762 dosare;

• la Judecătoria Negreşti Oaş în anul 2022 numărul de cauze a crescut faţă de anul 2021 cu 609 de dosare .

În anul 2022, numărul cauzelor nou înregistrate pe rolul Tribunalului Satu Mare şi al instanţelor din circumscripţia sa a fost de 28959, cu o complexitate cumulată de 153.304, faţă de anul 2021, în care au fost înregistrate un număr de 25917 dosare, cu o complexitate cumulată de 135.386, faţă de anul 2020, în care au fost înregistrate un număr de 24486 dosare, cu o complexitate cumulată de 121.289 şi faţă de anul 2019, în care au fost înregistrate un număr de 28.560 dosare, cu o complexitate cumulată de 142.317.

Din analiza datelor de mai sus, rezultă o creştere a volumului de activitate a tribunalului şi a judecătoriilor sătmărene, faţă de anul anterior, corelată cu o creştere proporţională a complexităţii cauzelor.

Tribunalul Satu Mare a avut de soluţionat în anul 2022 un număr total de 7344 dosare (cu 629 dosare mai puţine faţă de anul 2021) din care, stoc la începutul anului 2713 dosare şi 4631 dosare nou înregistrate în cursul anului.

Tribunalul Satu Mare a avut de soluţionat în anul 2021 un număr total de 7973 dosare (cu 749 dosare mai multe faţă de anul 2020) din care, stoc la începutul anului 2749 dosare şi 5224 dosare nou înregistrate în cursul anului.

Secţia I – a civilă a avut în lucru un număr de 2877 dosare, în scădere faţă de cele 3396 dosare în anul 2021 şi reprezintă 39,17% din volumul total de activitate al Tribunalului în anul 2022.

Secţia a II – a civilă a avut în lucru un număr de 3389 dosare, în scădere faţă de anul 2021 când numărul dosarelor de soluţionat a fost de 3595 dosare şi reprezintă 46,14% din volumul total de activitate al Tribunalului în anul 2022.

Secţia Penală a avut în lucru un număr de 1078 dosare de soluţionat, în creştere faţă de cele 982 dosare din anul 2021 şi reprezintă 14,67% din volumul total de activitate al Tribunalului în anul 2022.

Privitor la încărcătura medie pe judecător, având ca element de referinţă posturile efectiv ocupate, care s-au situat în anul 2022 la cifra de 16,2, reţinem că Tribunalul Satu Mare a înregistrat o încărcătură medie pe judecător de 453,3 dosare, prin raportare la volumul de activitate efectiv, cu includerea stocului anterior, respectiv o încărcătură de 789,7 de dosare prin raportare la volumul de activitate adiţionat.

Indicatori de eficienţă

Prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, a fost aprobat Raportul privind eficienţa activităţii instanţelor, care cuprinde cinci indicatori în baza cărora se poate face o analiză a activităţii instanţelor.

Cei cinci indicatori pe baza cărora se poate evalua eficienţa instanţelor sunt:

• Rata de soluţionare a dosarelor.

• Stocul de dosare.

• Ponderea dosarelor închise într-un an.

• Durata medie de soluţionare.

• Redactările peste termenul legal.

În anul 2022, Tribunalul Satu Mare a înregistrat un grad general de eficienţă „ foarte eficient”.

Plasarea Tribunalului Satu Mare pe grade de eficienţă, în perioada 01.01.2022-31.12.2022, este următoarea:

1. Tribunalul Satu Mare este „foarte eficient” la primul indicator – Rata de soluţionare a dosarelor, ca urmare a soluţionării unui număr mai mare de dosare în perioada de referinţă decât numărul de dosare înregistrate în această perioadă.

2. Stocul de dosare rămase nesoluţionate în la finele anului 2022, respectiv numărul dosarelor mai vechi de 1 an şi 6 luni în stoc determină gradul de eficienţă „satisfăcător“ la cel de-al doilea indicator.

3. Al treilea indicator de eficienţă – ponderea dosarelor închise într-un an are gradul „foarte eficient”, în condiţiile în care din totalul de 4978 dosare soluţionate, un număr de 4518 dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un procent de 90,80%.

4. Indicatorul patru de eficienţă – durata medie de soluţionare este, de asemenea, la gradul „foarte eficient”. Durata medie de soluţionare în materiile non penale a fost de 7,3 luni, iar în penal, această durată a fost de 1,5 luni, instanţa încadrându-se în gradul foarte eficient.

5. Procentul Tribunalului Satu Mare de redactare peste termenul legal a dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre a determinat în anul 2022 un grad „foarte eficient” la indicatorul de eficienţă cinci.

Cumulând cei cinci indicatori, valoarea medie a eficienţei Tribunalului Satu Mare în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 indică faptul că instanţa s-a încadrat în gradul de eficienţă „FOARTE EFICIENT”.

Situatia personalului

La începutul anului 2022, la nivelul Tribunalului Satu Mare, au fost vacante nouă posturi de judecător. Pe parcursul anului, s-au mai vacantat 2 posturi, prin pensionarea a 2 colegi.

Pe de altă parte, in anul 2022, domnul judecător Căpitan Corneliu a promovat la Tribunalul Satu Mare, în urma concursului organizat de Consiliul Superior al Magistraturii.

La fel ca în anul 2021, Tribunalul Satu Mare s-a confruntat şi în anul 2022 cu problema inadecvării numărului de judecători la dinamica şi dimensiunea reală a volumului de muncă.

În aceste condiţii specifice anului 2022, activitatea instanţei noastre s-a îmbunătăţit, din perspectiva parametrilor de eficienţă analizaţi, fiind lăudabil faptul că, în pofida numărului mare de posturi vacante, Tribunalul Satu Mare a obţinut gradul de eficienţă „foarte eficient”.

Activitatea Tribunalului Satu Mare, expusă în prezentul raport sintetic, reflectă eforturile întregului personal pentru cunoaşterea, interpretarea şi aplicarea corectă a legii şi totodată reprezintă meritul întregului colectiv, asigurându-se o activitate judiciară corectă, exercitată cu bună credinţă.