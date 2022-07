Biata economie românească

Dacă, aşa cum spunea premierul Nicolae Ciucă, România a înregistrat o creştere economică mai mare cu 1% decât toate economiile din zona euro, se pune întrebarea de ce trebuie modificat atât de radical regimul fiscal?

Biata economie românească. Bulversată de pandemie, dată peste cap de creşterea preţurilor, în sfârşit bulversată de noile măsuri propuse de guvern după ce a fost în două rânduri bulversată, s-ar părea că guvernul de coaliţie nu are altă opţiune de viitor decât majorarea tazelor şi impozitelor, atât pentru firme cât şi pentru salariaţi.

De ce guvernul are nevoie de mai mulţi bani la buget? Pentru că nu a reuşit să rezolve problema pensiilor speciale, pentru că nu a a reformat sistemul bugetar, pentru că nu poate găsi soluţii pentru impozitarea marilor companii transnaţionale.

Guvernul are nevoie de mai mulţi bani la buget pentru că el însuşi consumă prea mult. Ce sistem de retribuire este acela în care un oarecare funcţionar are venituri de două sau de trei ori mai mari decât şeful statului, decât primul ministru? Cum să ai încredere într-un sistem când subordonatul unui ministru are un venit mai mare decât ministrul?

Arhitectura statului român este strâmb întocmită. Fiecare guvern încearcă să lipească, să repare câte o spărtură, în realitate făcând o altă spărtură.

Actualul guvern, rezultat al unei mari coaliţii între cele două partide mari, vrea să lase impresia că face reforme. :i le face atât e bine încât nemulţumeşte pe toată lumea, firme, mari şi mici, angajaţi şi persoane independente.

Când toată lumea are de pierdut, cum să faci să pară că toată lumea are de câştigat? Asta a încercat să demonstreze guvernul la consultările cu reprezentanţii IMM-urilor, firmelor mici şi mijlocii. De pildă reprezentanţii HORECA, unul din cele mai afectate domenii în timpul pandemiei, află că se va majora TVA-ul la produsele alimentare. Cum să reacţioneze? Protestând. Firmele care angajează personal cu două, cu patru ore, află că dările la stat se vor plăti la nivelul salariului minim.

Mai află reprezenţii IMM-urilor la negocierile cu guvernul că o firmă dintr-un grup de firme străine nu plăteşte impozit pe profit şi dividente în ţară, ci acolo unde este înregistrată firma, în cine ştie ce paradis fiscal.

Consultând reprezentaţii „oamenilor muncii”, pentru că aşa este legea, guvernul îşi ridică în cap sindicatele. Dincolo de vorbe, de explicaţii, toată lumea ştie că guvernul are nevoie de bani şi atât. Cine vede măcar o urmă de reformă în măsurile pe care le anunţă, în măsurile pe care intenţionează să le ia guvenul? Nimeni.

Dacă în această perioadă ar exista în opoziţie un partid serios, la viitoarele alegeri coaliţia PNL-PSD-UDMR ar fi trimisă în opoziţie fără drept de apel.

Partidele din coaliţia de guvernare ar trebui să le mulţumească celor două partide parlamentare din opoziţie, USR şi AUR, că sunt atât de incapabile să ofere o alternativă la actuala configuraţie guvernamentală.

Nimic din ce face USR nu se leagă. Liderul AUR, George Simion, se complace în postura de păcălici, eventual imitându-l pe Zelea Codreanu, în realitate fiind doar o palidă copie a Căpitanului de tristă amintire.

Cum se vor termina aceste negocieri guvern-sindicate, guvern-patronate? Ca întotdeauna. Întotdeauna guvernul îşi impune punctul de vedere.

După cât de proastă este situaţia în ţară, după numărul tot mai mare de firme care se văd nevoite să-şi închidă porţile, după nivelul veniturilor salariaţilor, tot mai afectate de inflaţie, coaliţia de guvernare PNL-PSD-UDMR nu poate emite pretenţia de a-şi duce mandatul la capăt fără să se confrunte cu mari mişcări sociale, cu proteste mai mult sau mai puţin violente. După ce de pe biata economie românească au fost smulse trei-patru rânduri de piele, în pandemie şi post-pandemie, sub prextul războiului, prin scumpiri în lanţ, guvernul Ciucă ar trebuie să fie mulţumit cu ceea ce deja a adunat la buget. Orice majorări, sub orice nume ar fi mascate, nu vor face altceva decât să sleiască o economie şi aşa sleită, împovărată de taxe şi impozite, de stresul provocat şi susţinut zi de zi de guvern.