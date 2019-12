Bianca Andreescu, numărul 1 în Canada

Bianca Andreescu, născută din părinți români, și care a început să practice tenisul la Pitești, la vârsta de 5 ani, a fost desemnată cea mai bună săportivă a anului 2019 în Canada.

O realizarea excepțională pentru Bianca (19 ani) într-o țară în care, de regulă, laureații sunt, de regulă hocheiști, piloți de Formula 1, schiori etc. Dar Bianca Andreescu a avut un an 2019 excelent, în care, printre altele, a câștigat turneul de Mare Șlem de la US Open după o finală cu legendara Serena Williams (SUA).