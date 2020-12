Beyoncé, donaţie de 500.000 de dolari

Beyoncé a anunţat că a donat 500.000 de doalri (în jur de 410.000 de euro) pentru a veni în ajutorul persoanelor ameninţate să fie expulzate din locuinţele lor din cauza că le-au fost reduse veniturile în timpul pandemiei. Această sumă va ajune la fundaţia sa, BeyGood, care explică pe Instagram cum vor fi distribuiţi banii. Cântăreaţa va dona 5.000 de dolari „persoanelor şi familiilor ameninţate să rămână fără locuinţă”.

Cererile vor putea fi depuse începând cu 7 ianuarie la National Association for the Advancement of Colored People, o organizaţie americană de apărare a drepturilor civice. Vor fi alese 100 de persoane. A doua tranşă va fi în februarie. Nu este primul gest caritabil făcut de Beyonce anul acesta. Potrivit Business Insider, cântăreaţa s-a angajat în septembrie să ofere un milion de dolari prin fundaţia sa pentru afacerile afectate de criză ale persoanelor de culaore. Şi în aprilie, BeyGood a anunţat un partenariat cu Jack Dorsey, fondatorul Twitter, pentru a oferi 6 milioane de dolari cu scopul de a susţine din punct de vedere psihologic persoanele afectate de criză, potrivit Forbes.