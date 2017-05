Bette Midler, Cate Blanchett şi Kevin Kline, printre nominalizaţii la premiile Tony

Actorii Bette Midler, Cate Blanchett şi Kevin Kline figurează printre aspiranţii la premiile Tony de anul acesta, au informat marţi organizatorii prestigioaselor premii care recompensează cele mai bune producţii teatrale din SUA, relatează EFE.

Anul acesta patru producţii aspiră la premiul pentru cel mai bun musical: ‘Come from Away’, ‘Dear Evan Hansen’, ‘Groundhog Day’ y ‘Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812’.

La premiul pentru cea mai bună operă dramatică sunt nominalizate piesele ‘A Doll’s House, Part 2’, ‘Indecent’, ‘Oslo’ y ‘Sweat’. La premiile Tony, care anul acesta vor fi decernate la 11 iunie, Bette Midler este considerată favorită la categoria de cea mai bună actriţă într-un musical pentru rolul său din noua versiune a piesei ‘Hello, Dolly!’.

Candidează la aceeaşi categorie Denée Benton (‘Natasha, Pierre &The Great Comet of 1812’), Christine Ebersole şi Patti LuPone (ambele în ‘War Paint’) şi Eva Noblezada (‘Miss Saigon’).

La categoria cel mai bun actor într-o operă dramatică candidează Kevin Kline, pentru rolul său din ‘Present Laughter’, Denis Arndt (‘Heisenberg’), Chris Cooper (‘A Doll’s House, Part 2’), Corey Hawkins (‘Six Degrees of Separation’) şi Jefferson Mays (‘Oslo’).

Pentru operele dramatice au fost nominalizate la premiul de cea mai bun actriţă Cate Blanchett (‘The Present’), Sally Field (‘The Glass Menagerie’), Jennifer Ehle (‘Oslo’), Laura Linney (‘Lillian Hellman’s The Little Foxes’) şi Laurie Metcalf (‘A Doll’s House’).