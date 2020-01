Berticii sosesc marţi acasă din Siberia

Obiectivele atinse, angajamentele îndeplinite, soții Bertici ajung astăzi acasă cu satisfacția „muncii bine făcute”.

Cu o lună și jumătate în urmă, Attila și Kinga și-au propus să ajungă în „Polul Frigului”, adică în Oymyakon, localitatea în care s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură măsurată vreodată pe glob. Obiectivele secundare, dar cel puțin la fel de importante, după cum spunea Attila înainte de plecare: „Să ajungem sănătoși acasă și să aducem acasă mașina în stare bună de funcționare”. Toate acestea s-au realizat! Kinga scria ieri: „47 de zile pe drum! Am trecut peste obstacole, am întâlnit multă lume, am acumulat multă experiență și ne-am îmbogățit cu multe revelații! Încă o zi și ajungem acasă!”

Atunci mai aveau circa 440 km de parcurs. Din cauza actelor furate au fost nevoiți să devieze puțin de la traseul pe care și l-au propus inițial, dar drumul la întoarcere nu a fost nici așa mai puțin interesant, iar astăzi, între orele 16-17, în funcție de traficul la frontieră, vor ajunge acasă. Sperăm că după o călătorie atât de lungă nu vor fi nevoiți să mai aștepte ore în șir și la vamă și la ora preconizată vor ajunge în centrul orașului, în locul din care au pornit.