Berticii ajung acasă în 20 noiembrie

După ce au parcurs aproape 27.000 km, Attila, Norbi şi 50 NEO au ajuns joi, 15 noiembrie, pe malul Mării Negre, în oraşul Batumi – Georgia.

„Am trecut Munţii Caucaz! A fost foarte greu, dar jos pălăria în faţa lui NEO! Am parcurs 150 de kilometri în 5 ore! Cred că am fost singura maşină 4×2 pe munte care nu a derapat în parapet sau în altă maşină. Era să intre în noi un rus cu un Hyundai, dar am reuşit să evităm impactul în ultimul moment. După ce a trecut ca sania pe lângă noi, s-a oprit într-un Toyota” – relatează băieţii.

„După cum estimăm noi şi dacă ne ajută bunul Dumnezeu, duminică seara, noaptea, vom intra în România la Vama Veche. La Satu Mare ajungem marţi, 20 noiembrie, pe la ora 14.00-17.00 (o să comunicăm marţi dimineaţa mai exact).