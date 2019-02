Berlinala 2019 – „Synonymes”, regizat de Nadav Lapid, a câştigat Ursul de Aur

„Synonymes”, regizat de Nadav Lapid şi produs de Saïd Ben Saïd şi Michel Merkt, a câştigat, sâmbătă seară, trofeul Ursul de Aur al celei de-a 69-a ediţii a Festivalului de Film de la Berlin.

Premiul a fost anunţat de Juliette Binoche, preşedinta juriului internaţional, şi de Dieter Kosslick, directorul festivalului.

Regizorul israelian Nadav Lapid a mulţumit familiei, colaboratorilor, producătorilor şi celor implicaţi în proiectul său. „Dedic filmul mamei mele care l-a montat şi care a murit în timp ce lucra la el. Pentru mine filmul este o celebrare a cinematografiei”, a spus regizorul pe scena Berlinale Palast.

Directorul festivalului, Dieter Kosslick, care şi-a încheiat mandatul după 18 ediţii şi-a luat rămas-bun de la festival, un moment emoţionant a fost organizat la gala de la Berlin, publicul, prietenii şi artiştii onorându-l cu aplauze. Kosslick a semnat sâmbătă şi un angajament privind egalitatea de gen.

Juriul Berlinale 2019, prezidat de Juliette Binoche, a fost compus din: criticul şi scriitorul Justin Chang (SUA), actriţa Sandra Hüller (Germania), regizorul Sebastián Lelio (Chile), curatorul Rajendra Roy (SUA) şi regizoarea, actriţa şi producătoarea Trudie Styler (Marea Britanie).

Juriul internaţional a decis câştigătorii Ursului de Aur şi Urşilor de Argint dintre cele 17 filme incluse în competiţia de anul acesta.

România a fost prezentă la ediţia 69 cu „Monştri./ Monsters.”, lungmetrajul de debut al lui Marius Olteanu, care a avut premiera mondială în secţiunea Forum, unde au fost selectate în total 39 de filme. Lungmetrajul a fost recompensat cu Premiul juriului cititorilor cotifdianului german Tagesspiegel (Tagesspiegel Readers’ Jury Award).

La ediţia precedentă a Berlinalei, „Touch Me Not/ Nu mă atinge-mă”, lungmetrajul de debut al Adinei Pintilie, a fost desemnat marele castigator al trofeului Ursul de Aur. România mai are în palmares un Urs de Aur prin performanţa performanţa realizată de “Poziţia copilului”, de Călin Peter Netzer, în 2013. De asemenea, Dana Bunescu a primit în 2017 Ursul de Argint pentru realizări artistice şi tehnice deosebite, pentru montajul filmului ”Ana, mon amour”.

Ceremonia a fost găzduită şi anul acesta de Anke Engelke. Gala de decernare a premiilor a avut loc, sâmbătă, la Berlinale Palast din Berlin, şi a fost difuzată în direct pe site-ul evenimentului.

LISTA câştigătorilor la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin 2019:

Ursul de Aur pentru cel mai bun film – „Synonymes”, de Nadav Lapid

Ursul de Argint – Marele Premiu al juriului – „Grâce à Dieu” (By the Grace of God), de Francois Ozon

Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor – Angela Schanelec pentru regia filmului „Ich war zuhause, aber” (I Was at Home, But)

Ursul de Argint pentru cea mai bună actriţă – Yong Mei, pentru rolul din filmul “Di jui tian chang” (So Long, My Son)

Ursul de Argint pentru cel mai bun actor – Wang Jingchun pentru rolul din filmul “Di jui tian chang” (So Long, My Son)

Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu – “La paranza dei bambini (Piranhas)”, de Maurizio Barucci

Premiul „Alfred Bauer” pentru noi perspective în arta cinematografică – „Systemsprenger” (System Crasher), de Nora Fingscheidt

Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj – “Umbra”, de Florian Fisher şi Johannes Krell

Ursul de Argint pentru cel mai bun scurtmetraj – “Blue Boy”, de Manuel Abramovich. La acest film, Cătălin Cristuţiu a fost editor de film iar Bogdan Georgescu, producător creativ.

Premiul juriului secţiunii de scurtmetraje (Audi Short Film Award, 20.000 euro) – “Rise”, de Barbara Wagner şi Benjamin DeBurca

Original Documentary Award – “Talking about trees”, de Suhaib Gasmelbari

Ursul de Argint pentru realizări artistice şi tehnice deosebite – imagine – “Out Stealing Horses”, de Rasmus Videbaek

Cel mai bun lungmetraj de debut (premiu în valoare de 50.000 de euro) – “Oray”, de Mehmet Akif Buyukatalay.

Ursul de Aur pentru întreaga carieră – Charlotte Rampling

Ursul de Cristal pentru cel mai bun film din Generation 14plus, acordat de juriul tânăr – “Hölmö nuori sydän” (Stupid Young Heart), de Selma Vilhunen (Finlanda, Olanda, Suedia)

Menţiune specială din Generation 14plus, acordată de juriul tânăr – “We Are Little Zombies”, de Makoto Nagahisa (Japonia)

Ursul de Cristal pentru cel mai bun scurtmetraj din Generation 14plus, acordat de juriul tânăr – “Tattoo”, de Farhad Delaram, Iran

Menţiune specială din Generation 14plus, acordată de juriul tânăr – “Four Quartets”, de Marco Alessi, Marea Britanie

Marele premiu din Generation 14plus, acordat de juriul internaţional – “Beol-sae” (House of Hummingbird), de Kim Bo-ra, Coreea de Sud

Menţiune specială din Generation 14plus, acordată de juriul internaţional – “Bulbul Can Sing”, de Rima Das, India

Premiul special din Generation 14plus, acordat de juriul internaţional – “Liberty”, de Faren Humes, Statele Unite

Menţiune specială Generation 14plus – “Sœurs Jarariju” (The Jarariju Sisters), de Jorge Cadena, Elveţia

Ursul de Cristal pentru cel mai bun film din Generation Kplus – “Une colonie”, de Geneviève Dulude-De Celles, Canada

Menţiune specială din Generation Kplus – “Daniel fait face”, de Marine Atlan, Franţa

Ursul de Cristal pentru cel mai bun scurtmetraj Generation Kplus, acordat de juriul tânăr – “Juste moi et toi”, de Sandrine Brodeur-Desrosiers, Canada

Menţiune specială pentru scurtmetraj Generation Kplus, acordată de juriul tânăr – “#pestverhaal”, de Eef Hilgers, Olanda

Marele premiu din Generation Kplus, acordat de juriul internaţional (7.500 de euro) – “Di yi ci de li bie (A First Farewell)”, de Wang Lina, China

Premiul special din Generation Kplus, acordat de juriul internaţional – “Mijn bijzonder rare week met Tess (My Extraordinary Summer with Tess)”, de Steven Wouterlood, Olanda, Germania

Premiul special din Generation Kplus, acordat de juriul internaţional pentru scurtmetraj – “El tamaño de las cosas”, de Carlos Felipe Montoya, Columbia

Menţiuni speciale Generation Kplus, acordate de juriul internaţional – “Pappa”, de Atle S. Blakseth/ Einar Dunsæd, Norvegia

Premiul juriului ecumenic (Competiţie) – “God Exists, Her Name Is Petrunya”, de Teona Strugar Mitevska

Premiul juriului ecumenic (Panorama) – “Buoyancy”, de Rodd Rathjen

Premiul juriului ecumenic (Forum) – “Earth”, de Nikolaus Geyrhalter

Premiul FIPRESCI (Federaţia Internaţională a Criticilor de Film) pentru cel mai bun film din competiţie – “Synonymes” (Synonyms), de Nadav Lapid

Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din Panorama – “Dafne”, de Federico Bondi

Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din Forum – “Die Kinder der Toten“, regizat de Kelly Copper şi Pavol Liska (Austria)

Premiul C.I.C.A.E. (Confederaţia Internaţională a Cinematografelor de Artă) pentru cel mai bun film din Panorama – “37 Seconds”, de Hikari

Premiul C.I.C.A.E. pentru cel mai bun film din Forum – “Nos défaites”, de Jean Gabriel Periot.

Premiul Gilde deutscher Filmkunsttheater (Guild of German Art House Cinemas), acordat unui film din competiţie – “God Exists, Her Name Is Petrunya”, de Teona Strugar Mitevska

Premiul Europa Cinemas – “Šavovi” (Stitches), de Miroslav Terzić

Kompagnon Fellowship – “Transit Times”, de Ana-Felicia Scutelnicu (Berlinale Talents 2019) şi “To Be Continued”, de Julian Pörksen (Perspektive Deutsches Kino 2017)

Premiul Compass Perspektive pentru cel mai bun film (5.000 de euro) – “Born in Evin”, de Maryam Zaree

Premiul Teddy pentru cel mai bun film – “Breve historia del planeta verde” (Brief Story from the Green Planet), de Santiago Loza

Premiul Teddy pentru cel mai bun documentar – “Lemebel”, de Joanna Reposi Garibaldi

Premiul Teddy pentru cel mai bun scurtmetraj – “Entropia”, de Flóra Anna Buda

Premiu special acordat de juriu – “A Dog Barking at the Moon”, de Xiang Zi

Teddy Newcomer Award – Falk Richter

Panorama Audience Awards – cel mai bun film – “37 Seconds”, de Hikari

Panorama Audience Awards – “Šavovi”, de Miroslav Terzić, “Buoyancy”, de Rodd Rathjen, “Talking About Trees”, de Suhaib Gasmelbari, “Midnight Traveler”, de Hassan Fazili, “Shooting the Mafia”, de Kim Longinotto

Premiul cititorilor cinefili ai Berliner Morgenpost (competiţie) – “Systemsprenger”, de Nora Fingscheidt

Premiul cititorilor cinefili ai Tagesspiegel (Forum) – “Monştri.”, de Marius Olteanu

Amnesty International Prize (5.000 de euro) – “Espero tua re(volta)/Your Turn”, de Eliza Capai

Caligari Film Prize – “Heimat ist ein Raum aus Zeit” (Heimat Is A Space in Time), de Thomas Heise.