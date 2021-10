Baza sportivă Dinamo a fost inaugurată în prezenţa preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu

Sportul sătmărean are de joi, 21 octombrie 2021, un motiv de sărbătoare. Baza sportivă Dinamo s-a inaugurat şi acum arată foarte bine. Nu de multe ori se inaugurează aşa ceva în municipiul Satu Mare, astfel că momentele de acest gen trebuie apreciate.

Primăria Municipiului Satu Mare şi Federaţia Română de Fotbal au inagurat ieri baza sportivă Dinamo printr-un proiect realizat cu fonduri de la bugetul municipiului Satu Mare şi în parteneriat cu Federaţia Română de Fotbal.

La momentul festiv au participat oameni de sport din Satu Mare, alături de primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu şi secretarul general Gabriel Bodescu. Nu a mai ajuns directorul tehnic FRF, Mihai Stoichiţă.

“Infrastructura suferă foarte mult în România, aşa că Federaţia, partenerii şi sponsorii noştri ne-am asumat în urmă cu trei ani de zile acest proiect. Am reuşit să creăm un fond de investiţii de aproape 2 milioane de euro, bani care s-au dus exclusiv în terenuri cu gazon artificial. Astăzi avem cel mai mare număr de copii de după Revoluţie care joacă fotbal şi, din păcate, nu beneficiem nici măcar de infrastructura pe care o aveam înainte. Chiar dacă FRF nu are acces la fondurile publice, am reuşit să fim destul de convingători cu mediul privat, şi bineînţeles, cu autorităţie locale. Până în prezent am reuşit să creăm nu mai puţin de 10 terenuri de acest tip”, a declarat Răzvan Burleanu.

“Este o bază sportivă unică în nord-vestul ţării şi va veni în sprijinul multor echipe care în timpul sezonului rece sunt nevoite să plece în Ungaria pentru antrenamente. Această bază sportivă va fi deschisă atât pentru sportivii de performanţă, cât şi pentru cei care vor să practice sportul de masă”, a declarat primarul Kereskenyi Gabor. Acesta a mai declarat că baza aparţine în mod oficial cluburilor afiliate la FRF, adică CSM Satu Mare şi Liceul cu Program Sportiv. Dar sigur că, în funcţie disponibilitate, terenul de fotbal va putea fi utilizat şi de alte echipe, după cum precizează primarul Kereskenyi.

Burleanu: Terenurile cu gazon artificial sunt foarte utile

Primăria Municipiului Satu Mare a investit 3.000.000 lei din bugetul local pentru modernizarea bazei sportive “Dinamo” . Federaţia Română de Fotbal a fost partenerul Primăriei în acest proiect prin contribuţia avută la amplasarea gazonului sintetic.

Baza Sportivă “Dinamo” cuprinde un teren de fotbal cu gazon sintetic, cu dimensiunile de 100 x 60 m, aceste dimensiuni fiind acceptate şi pentru desfăşurarea competiţiilor oficiale şi a unor meciuri de categoria B şi C. Proiectul a presupus şi amenajarea unei piste de atletism din material tartan, a unei gropi cu nisip pentru săritura în lungime, precum şi montarea unui sistem complet pentru iluminarea nocturnă a terenului , cu 4 stâlpi de 20 m, cu reflectoare şi sisteme paratrăsnet, precum şi a tribunei ce cuprinde 200 de locuri. Totodată, au fost renovate vestiarele, a fost instalată o tabelă de marcaj şi au fost amenajate terenuri de baschet şi mini-fotbal.

“Terenurile cu gazon artificial ne sunt foarte utile, ţinând cont de condiţiile de climă pe care le avem în România, mai ales că juniorii şi copiii nu se pot antrena pe un teren drept, aproximativ 4-5 luni de zile într-un an, ceea ce le va influenţa foarte mult cariera de jucător profesionist. Suntem încrezători că o astfel de investiţie va contribui destul de mult pentru a oferi şanse mai multe copiilor din Satu Mare pentru a juca fotbal”, a mai precizat preşedintele FRF.

În altă ordine de idei, la emisiunea Audienţe în direct de luni, 25 octombrie 2021, vom difuza un interviu cu Răzvan Burleanu şi vom prezenta imagini de la noua bază sportivă cu care se laudă Satu Mare.