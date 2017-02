Băsescu zice că după decizia CCR șefa DNA trebuie să demisioneze

Fost președinte al României, Traian Băsescu pune tunurile pe Laura Codruța Kovesi, magistratul pe care el l-a numit și în fruntea Parchetului General, și în fruntea DNA. Băsescu spune că după verdictul CCR, conform căruia DNA a încălcat Constituția prin anchetarea emiterii OUG 13, Kovesi trebuie să demisioneze.

Mai mult, după 10 ani la Cotroceni, Băsescu știe ce urmează: pentru Kovesi eșecurile abia încep, scrie stiripesurse.

”Doamna Kovesi, fără pic de respect pentru separaţia puterilor de stat, a continuat să facă ce stabilise cu Florian Coldea şi cu SRI. E grav ce a făcut cu OUG. A făcut atâta rău cu Guvernul cu acea ordonanţă că s-au decredibilizat.

Curtea a spus însă stop joc: Kovesi tu cenzurezi decizia politică! Doamna Kovesi va mai avea eşecuri mari în continuare. pentru a le evita are o singură soluţie. Să plece! Aşa cum Sorin Grindeanu trebuie să plece, aşa trebuie să plece şi ea.

Această doamnă a batjocorit tot ce înseamnă drepturi fundamentale. A batjocorit puterea executivă prin anchetarea a 5-6 miniştri. Cum s-a simţit ministrul de Interne când a predat telefonul unui plutonier?

Dacă doamna Kovesi nu a înţeles că face un mare abuz intervenind în puterea Executivă, înseamnă că trebuie să se ocupe de altceva. Dacă a înţeles şi a făcut-o demonstrativ, spunând că procurorii au depăşit limitele, a făcut-o pe costurile ei. Dacă e incompetentă, trebuie să plece.

Aici discutăm despre democraţie, nu de doi indivizi precum Coldea şi Kovesi. Ei au spus că prin puterea cătuşelor pot domina totul. Această doamnă, prin DNA, intimidează jduecătorii în instanţe, stabileşte ca infractorii ca Pescariu şi Florică sunt liberi şi cu banii furaţi. A avut documentele în mână prin care jurnalişti din trustul lui Voiculescu aveau documente prin care se vedea că au spălat banii mogulului şi a spus că nu a avut nimic.

Mâine vom avea în stradă unii care or să pună jos Băsescu şi jos CCR. S-a depăşit însă orice limită. Procurorii nu pot da pâine, nu pot mări salarii sau să construiască autostrăzi. Doamna Kovesi să răspundă pentru asta. Nu vorbesc de plagiat. Nu are decenţa să aibă în consideraţie plagiatul. Ce a făcut e ilegal şi are obligaţia să plece dacă vrea să salveze DNA ca şi credibilitate. Nu poate folosi DNA-ul ca instrument.

Azi a primit o lecţie prea dură ca să fie trecută cu vederea de la CCR. Ştiam că nu are cum să câştige la CCR după abuzurile făcute.

O să vină vremea când cei din închisori vor spune cum au fost forţaţi să dea denunţuri despre politicieni. Despre mine, despre Elena Udrea. Şi-a devedit incompetenţa prin anchetarea miniştrilor pentru o Ordonanţă de Urgenţă.”, a spus Băsescu la România TV.