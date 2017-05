Băsescu susţine în continuare graţierea corupţilor

Membrii Comisiei juridice a Senatului au respins, joi, două amendamente care prevedea graţierea persoanelor condamnate pentru abuz în serviciu şi pentru conflict de interese.

Senatorul PMP Traian Băsescu a pledat, în timpul şedinţei, pentru graţierea persoanelor condamnate pentru abuz în serviciu, apreciind că problema a fost interpretată abuziv de procurori.

„La noi problema abuzului în serviciu a fost interpretată abuziv. Mă uit la raportul ultim al doamnei şefe a DNA care spunea că sunt 2150 de dosare în lucru, în afară de ceea ce este trimis în instanţă, legate de abuz în serviciu. În acelaşi timp mă uit şi în Europa. Nu cred că în toate statele membre găsim 50-100 de dosare. Noi avem 2150 în lucru. Este evident că avem – şi a demonstrat şi CCR – că avem o aplicare defectuoasă. (…) Eu susţin să graţiem abuzul în serviciu, care a devenit un instrument de punere sub control a instituţiilor politice. Instituţiile politice trebuie să lucreze pentru ţară şi nu să stea sub controlul procurorilor”, a declarat Traian Băsescu, citat de Mediafax.

„Consider că abuzul în serviciu este un instrument de ţinere sub control a clasei politice şi cred că trebuia să intre pe lista de graţiere. Din păcate au fost prea puţine voturi pentru ca acest amendament să treacă, dar voi persevera, pentru că noi avem o definiţie greşită a abuzului în serviciu, care face ca orice om politic să fie în riscul de a fi pus sub acuzare, ceea ce nu este în regulă. România are nevoie de o clasă politică nepresată de instituţiile de forţă”, a spus Băsescu.

Traian Băsescu a dat ca exemplu recomandările Comisiei de la Veneţia, potrivit cărora abuzul în serviciu trebuie „interpretat în sens îngust şi aplicat cu un prag înalt”.

Supus la vot, amendamentul a fost respins, în favoarea votând doar cinci senatori, de la PSD şi ALDE.

De asemenea, Comisia juridică a respins şi amendamentul care prevedea graţierea persoanelor condamnate pentru conflict de interese, în favoare votând doar trei senatori.