Băsescu susține că PMP ar fi votat un premier PNL

Liderul PMP, Traian Băsescu, a declarat, marţi, că dacă preşedintele Klaus Iohannis ar fi vrut să aibă o opoziţie unită ar fi cerut PNL să propună un candidat pentru funcţia de premier, afirmând că PMP ar fi susţinut ”categoric” orice candidat liberal, chiar şi pentru ”frumuseţea jocului”.

”Dacă voia ca opoziţia să vină unită preşedintele ştia ce are de făcut cu PNL. (Trebuia-n.r.) să fi spus PNL: <<Veniţi cu candidat!>>. Vă asigur că toţi am fi spus că susţinem PNL. Indiscutabil aş fi susţinut candidatul PNL, este partidul mai mare”, a declarat preşedintele PMP Traian Băsescu, la TVR 1, citat de Mediafax.

Traian Băsescu a afirmat că l-ar fi susţinut ”categoric” pe liderul PNL, Ludovic Orban, pentru funcţia de premier.

”Categoric, da. Un premier al PNL, măcar şi pentru frumuseţea jocului. Convingerea mea este că dacă PNL mergea cu un candidat şi nu mergea bătând câmpi că vrea alegeri anticipate, ca şi USR, se deschidea jocul”, a răspuns Băsescu, întrebat dacă l-ar fi susţinut pe Ludovic Orban pentru funcţia de premier.

Traian Băsescu a afirmat că Iohannis trebuia ”să joace”, susţinând că primul guvern ar fi putut să cadă în Parlament, dar al doilea ar fi primit votul de învestitură.

”La mine era sfârşit de legislatură şi nu au mai venit parlamentarii ca să dea votul pentru al doilea guvern. Acum, la 12 luni de la alegeri, credeţi că Parlamentul ar fi lăsat să cadă şi al doilea guvern şi pleca acasă? Dacă voia să schimbe PSD ar fi jucat (…) Preşedintele are dreptul să gândească, iar dacă discutăm despre voturi, preşedintele are 6,2 milioane de voturi, iar tot PSD-ul are 3,2 milioane”, a spus Băsescu.

Traian Băsescu a mai spus că preşedintele Klaus Iohannis nu a dialogat cu delegaţia PMP la consultările de la Cotroceni.

”Nimic. Nu, nu, nu. A tăcut şi a luat notă. Nu a vorbit nimic. A aşteptat propunerile şi a luat notă. (…) Urmărea cu atenţie. Nu a fost un dialog. (…) El era atent şi altcineva nota. Am stat faţă în faţă 22 de minute”, a spus Băsescu, întrebat ce i-a spus Klaus Iohannis, în timpul consultărilor de la Palatul Cotroceni, care au precedat nominalizarea Vioricăi Dăncilă (PSD) pentru funcţia de premier.