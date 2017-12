Băsescu, replică dură pentru Tăriceanu

Fostul şef al statului Traian Băsescu i-a transmis vineri preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, că în timpul mandatului său nu a folosit instituţiile statului în lupta politică şi nici nu susţine că a construit un stat perfect, ci unul pe care „nu v-aţi mai putut urina”.

„Dragă Căline, eu îmi asum bunele şi relele mandatelor mele! Domnul Călin Anton Constantin Popescu Tăriceanu atacă, nici mai mult, nici mai puţin, folosirea instituţiilor statului în lupta politică în timpul mandatului meu. Greşit! Eu nu am folosit niciodată instituţiile statului în lupta politică. Nu susţin că am reuşit să construiesc un stat perfect, dar, cu certitudine, am construit un stat pe care nu v-aţi mai putut urina. Aşa cum am spus încă înainte de terminarea mandatului, mai trebuie făcute multe pentru ca statul să fie perfect. Continuaţi voi, cei care astăzi sunteţi la putere, să-l perfecţionaţi (sau ai fost cumva şi tu Prim Ministru cam 4 ani în timpul mandatelor mele?) şi trageţi la răspundere pe cei care, eventual, au făcut abuzuri în timpul mandatului meu. Şi încă ceva, Îmi asum bunele şi relele mandatelor mele. Dar, aveţi grijă, nu distrugeţi ce s-a construit, ci faceţi lucrurile mai bine”, a scris Traian Băsescu, pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat marţi, că judecătorii au devenit dependenţi de magistraţi, dar şi de politicienii din vârful statului, nominalizându-i pe preşedintele Klaus Iohannis şi fostul şef al statului, Traian Băsescu, notează Mediafax.

„Pe scurt, magistraţii s-au obişnuit să nu mai răspundă decât cel mult în faţa unor instanţe situate în afara privirii publice. În fapt, prin absolvirea de orice formă de răspundere în faţa celorlalte puteri ale statului şi a cetăţenilor, judecătorii au încetat să mai fie independenţi. Ei au devenit în realitate dependenţi faţa de voinţa procurorilor şi a serviciilor din spatele acestora, ca şi faţă de voinţa politicienilor de la vârful statului (mă refer în mod explicit la Băsescu şi Johannis) care şi-au asigurat controlul serviciilor şi, prin numire, al procurorilor”, a spus Tăriceanu.