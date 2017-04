Băsescu nu respinge ideea unei colaborări parlamentare cu PSD

Liderul PMP și fostul președinte al statului, Traian Băsescu, a afirmat duminică seara că nu respinge ideea formării unei majorități parlamentare cu PSD.

Prezent la o emisiune RTV, acesta a fost întrebat care sunt șansele formării unei majorități cu PSD, iar răspunsul nu a fost unul ferm.

„Nu știu. Eu vreau să îmi rezolv o problemă de conștiință. Și așa mă acuză toată lumea că din cauza mea merge în pușcărie, că eu am făcut statul tare, dar, pe de altă parte, cât am fost în funcție executivă, am construit niște instituții. Bune, proaste, sunt puternice. Acum vreau să mă ocup și de oameni, de drepturile oamenilor”, a afirmat Traian Băsescu, evitând să dea un răspuns clar privind alianța cu PSD, conform Hotnews.