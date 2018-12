Băsescu atacă PNL şi USR: Ori sunt proşti, ori simulează opoziţia

Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că “liderii PNL şi USR ori sunt proşti (politicieni?) ori pur şi simplu simulează opoziţia înşelându-şi fără ruşine electoratul”, el susţinând că aceştia au aşteptat cu depunerea moţiunii de cenzură până când au fost siguri de eşec.

Băsescu aminteşte că, în septembrie, Eugen Tomac a trimis proiectul moţiunii de cenzură şi la PNL şi la USR, iar pe 8 septembrie el scria o postare prin care argumenta că acesta este momentul moţiunii.

“Desigur am primit replici de la «grei» fără greutate precum Ludovic Orban, Raluca Turcan, Barna şi alţi diverşi «grei» de prin PNL şi USR (să fiu scuzat că nu prea ştiu cum îi cheamă), că nu este momentul şi că ştiu ei când va veni acest moment”, adaugă fostul preşedinte.

”Evident moţiunea de cenzură nu mai are nici o şansă. Orban, Turcan, Barna, Ghinea etc., au aşteptat cu depunerea unei moţiuni de cenzură până când au fost siguri că aceasta nu mai are nici o şansă să treacă. Liderii PNL şi USR ori sunt proşti (politicieni?) ori pur şi simplu simulează opoziţia înşelându-şi fără ruşine electoratul”, susţine Băsescu.