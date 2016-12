Băsescu, atac la Dragnea de Crăciun

Fostul preşedinte Traian Băsescu îl atenţionează pe liderul PSD, Liviu Dragnea, că trebuie să evalueze impactul pe care îl are asupra aliaţilor României din NATO şi UE propunerea drept premier a unei ”prietene apropiate” cu un soţ sirian cu cetăţenia română ”obţinută peste rând”.

”Un exerciţiu de imaginaţie pentru Dragnea şi partidul lui. Să presupunem că eu, Traian Băsescu, aş fi fost în situaţia de a propune un Prim-ministru. Să presupunem că aş fi propus numele unei prietene apropiate, chiar al unei finuţe, cu o excelentă reputaţie profesională, dar cu zero experienţă politică, după ce toată campania aş fi atacat ideea de tehnocrat în guvern şi mi-aş fi exhibat creştinismul ortodox. Să presupunem că soţul doamnei propuse de mine ar fi fost sirian, cu cetăţenia obţinută peste rând (precum Omar Haisam – vajnic PSD-ist sirian), simpatizant deschis al organizaţiei teroriste Hezbollah, dar şi al regimului sirian al lui Bashar al-Assad. Şi acum două întrebări: Ce ai fi spus tu, propagandiştii PSD , ‘patrioţii’ de serviciu, Bolcaş, Abraham, Roşca Stănescu, Pelican, Troncotă, Pricină, Hadăr etc, etc.? Probabil că eticheta de ‘trădător de neam şi ţară’ ar fi fost una dintre cele mai blânde. Ce crezi că spun aliaţii noştri din NATO şi UE despre o astfel de desemnare? Cum crezi că stăm cu încrederea?”, a scris Băsescu pe Facebook în Ajunul Crăciunului.

”Crăciun fericit, Dragnea!”, a încheiat el.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a cerut joi ”public şi prieteneşte” serviciilor secrete să precizeze dacă sunt probleme legate de premierul nominalizat şi soţul acesteia, precizând că în caz contrar va considera că zvonurile privind eventualele riscuri vin de la SRI şi SIE.

”Serviciile secrete ar trebui să aibă o poziţie foarte clară dacă există o problemă de securitate sau vreo problemă în ce priveşte această nominalizare, altfel eu o să consider că aceste zvonuri pleacă de la ei şi chiar le cer public, prieteneşte, că ne cunoaştem foarte bine”, a spus Dragnea, întrebat despre o eventuală împotrivire a SRI legat de Sevil Shhaideh şi soţul acesteia. Întrebat cum comentează discuţiile apărute în spaţiul public privind faptul că soţul lui Sevil Shhaideh este cetăţean de origine siriană, fapt ce ar putea reprezenta o vulnerabilitate în ceea ce priveşte desemnarea acesteia ca premier, liderul PSD a răspuns: ”Soţul doamnei Shhaideh este un cetăţean român. Eu sunt absolut convins că instituţiile statului român, toate instituţiile statului român, aşa cum ne verifică pe toţi de când ne-am născut şi până în zilele noastre, nu acordau cetăţenie română unui om dacă era o problemă”.