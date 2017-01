Băsescu acuză: Adamescu a fost ucis de dispreţul procurorilor şi judecătorilor

Dan Adamescu a fost ucis de dispreţul pentru viaţă al procurorilor şi judecătorilor, a acuzat marţi liderul PMP, Traian Băsescu.

”Voi chiar nu răspundeţi de nimic? Moartea lui Adamescu, om condamnat la patru ani de închisoare, deci nu condamnat la moarte. Datorită stării de sănătate avocaţii domnului Adamescu au cerut în mod repetat instanţelor, eliberaea condiţionată a milionarului. Avea acest drept datorită stării de sănătate. Procurorii DNA au avut în mână toate actele medicale ale omului, acte care demonstrau o situaţie critică a sănătăţii. Cu toate acestea, au cerut cu înverşunare menţinerea stării de încarcerare. Mai mult, starea de sănătate a fost agravată de boli contractate în penitenciar. Judecătorii şi ei, cu actele medicale în mână, dar obedienţi şi înspăimântaţi de presiunea procurorului DNA, au menţinut starea de încarcerare a unui om slăbit de boală până la epuizare”, a scris Băsescu pe Facebook.

El a susţinut că Adamescu a fost ucis de dispreţul pentru viaţă al procurorilor şi judecătorilor fără ca cineva să-l fi condamnat la moarte, relatează Mediafax.

”Oare ştim câte zeci/sute de oameni simpli, necunoscuti dar bolnavi, mor anual în penitenciare datorită dispreţului pentru viaţa deţinuţilor al procurorilor şI judecătorilor? Ei sunt oameni simpli, nu sunt milionari ca Adamescu şi mor neştiuţi de nimeni. Aştept să fiu acuzat de CSM pentru afectarea independenţei justiţiei. Sau poate Inspecţia CSM va ancheta deciziile judecătorilor în astfel de cazuri ? Nu cred”, a concluzionat fostul şef de stat.



El a acuzat ”mafia din presă” că l-a caracterizat pe Adamescu drept ”miliardarul lui Băsescu” fără fundament.

”O mare minciună. Poate am fost în acelaşi timp, în acelaşi salon la diverse recepţii. Cu domnul Adamescu am discutat însă o singură dată la Cotroceni, când am discutat şi cu alte societăţi de asigurare. Voiam să aflu care este potenţialul societăţilor româneşti de a face asigurări private de sănătate. Recunosc, nu m-a convins că asigurările private de sănătate pot fi făcute numai de asiguratori români, atâta timp cât aveau uriaşe întârzieri la palata asigurărilor auto CASCO şi RCA”, a adăugat fostul preşedinte.

Omul de afaceri Dan Adamescu a murit în noaptea de luni spre marţi, a declarat într-o intervenţie televizată nora acestuia, Adriana Constantinescu.

„Nu mai este printre noi. De ziua Unirii s-a dus. A fost o tortură. Asta a fost. O tortură. Cu semnătura judecătorilor şi a procurorilor. O tortură. S-a stins din viaţă la faimosul spital. Toţi judecătorii care au semnat sentinţa lui. Toţi care nu s-au uitat cel puţin pe documentele de la medici. Condiţiile din închisoare, toată lumea, tot sistemul, au ţinut un om şi l-au torturat. Pur şi simplu a fost toturat în închisoare, în spital şi uite că nu a mai putut să lupte. S-a dus să îşi facă operaţie la genunchi, a cerut să fie eliberat, îşi făcuse o treime din pedeapsă, toată lumea a spus că starea lui este foarte gravă, trebuie să plece acasă, nu mai poate să stea acolo, am cerut arest la domiciliu, orice numai să trăiască”, a declarat Adriana Constantinescu.

Femeia spunea, pe 26 decembrie, că omul de afaceri „a venit cu nenumărare bacterii din închisoare”.

La finele lunii noiembrie, magistraţii Judecătoriei Sectorului 4 au respins cererea de eliberare condiţionată depusă de Dan Adamescu.

Adamescu a fost condamnat definitiv, în luna mai, la patru ani şi patru luni de închisoare în dosarul în care era acuzat că a intervenit la judecători în dosare de insolvenţă, alături de el fiind condamnaţi şi patru magistraţi la pedepse cuprinse între 3,4 ani şi 12 ani şi două luni. El a fost găsit vinovat că le-a dat mită 20.000 de euro judecătorilor Ion Stanciu şi Elena Rovenţa, pentru ca aceştia să dispună soluţii favorabile în două dosare de insolvenţă.