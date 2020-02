Baschetul de la CSM are șase meciuri în mai puțin de o lună

Pentru baschetbalistele de la CSM Satu Mare urmează o perioadă aglomerată, decisivă, cu șase meciuri în mai puțin de o lună. Și toate sunt importante, cu echipe puternice. În afară de CSM Târgoviște, echipă cu care nu am jucat deocamdată, Arad, Brașov și Sepsi ne-au bătut în actualul sezon, astfel că trebuie o mobilizare maximă pentru a prinde locul 2, cel care duce direct în semifinalele competiției.

Lupta se va da cu siguranță cu FCC Baschet Arad, ocupanta de acum a locului 2. Dar echipa arădeană are în plus cu două meciuri, în timp ce clubul sătmărean va juca vineri restanța cu CSM Târgoviște. Apropo de restanța de vineri, meciul va începe la o oră neobișnuită, de la ora 15:30. Probabil pentru că echipa oaspete are avion puțin mai târziu și astfel să nu rămână peste noapte la Satu Mare. Amintim că meciul trebuia să se joace în urmă cu câteva săptămâni, dar CSM Târgoviște a înțeles situația și a acceptat amânarea deoarece cinci jucătoare de clubul nostru erau în spital.

Despre lot putem spune că toate jucătoarele sunt apte. A revenit și sârboaica Maja Miljkovici, calificată de curând cu naționala sa la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. În continuare americanca Brittany Denson se află în recuperare și se speră ca în playoff să fie la capacitate maximă. Oricum, în 10 zile pare că va reveni pe parchet.

Meciurile CSM-ului din următoarea perioadă:

• CSM Satu Mare – CSM Târgoviște (14 februarie, ora 15:30)

• FCC Baschet Arad – CSM Satu Mare (22 februarie)

• CSM Satu Mare – Sepsi (25 februarie)

• CSM Satu Mare – Olimpia Brașov (29 februarie)

• CSM Târgoviște – CSM Satu Mare (4 martie)

• Sepsi – CSM Satu Mare (8 martie)

CLASAMENT Grupa A

1.Sepsi 9/0 18

2.FCC Baschet Arad 6/4 16

3.CSM Satu Mare 6/2 14

4.CSM Târgoviște 3/6 12

5.Olimpia Brașov 2/8 12

6.CSU Cluj-Napoca 2/8 12

Amintim că după încheierea fazei a doua, primele două echipe sunt calificate direct în semifinalele sezonului 2019-2020. Următoarele patru se vor lupta pentru ultimele două locuri rămase din semifinalele campionatului.

“Ne antrenăm, ne pregătim pentru următoarea perioadă. Normal că vrem să terminăm faza a doua pe locul 2. Legat de ultimul joc din Liga Europei Centrale, cel cu Ostrava, am vrea să-l programăm după ce se încheie faza a doua a campionatului. Dar cu condiția să terminăm pe locul 2. Ar fi o pregătire bună înaintea fazei semifinale din campionat”, ne-a declarat Florin Mureșan, managerul echipe de baschet de la CSM Satu Mare. Meciul din Liga Europei Centrale nu mai are nicio miză deoarece se cunosc echipele calificate în Final Four-ul competiției.