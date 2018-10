Baschetbalistele de la CSM Satu Mare s-au chinuit în deplasare la CSM Târgovişte

Clubul de pe Someş s-a impus cu 60-57 (24-27)

CSM Satu Mare nu se aştepta la un meci chiar atât de greu cu CSM Târgovişte. Dar în cele din urmă a venit victoria care temporar a urcat clubul sătmărean pe locul 1 în Liga Naţională de baschet feminin. Dar Sepsi a jucat duminică seara la Cluj, iar Braşovul are luni meci acasă cu ICIM Arad.



Pe tot parcursul său, meciul de sâmbătă a fost unul extrem de echilibrat, sătmărencele aflându-se în avantaj abia după 7 minute de joc, scor 9-8. A urmat o uşoară distanţare, iar în sfertul al doilea gazdele au revenit spectacolus şi au condus, 23-22 (min. 16), 27-22 (min. 19). CSM Satu Mare a egalat apoi la 29, 31, dar dâmboviţencele au primit din partea arbitrilor libere după libere, pentru ca sfertul decisiv să pornească de la 52-40 pentru CSM Târgovişte. Clubul sătmărean s-a descurcat excelent în apărare, cu doar 5 puncte încasate, şi a câştigat meciul. CSM Târgovişte – CSM Satu Mare s-a încheiat 57-60, pe sferturi: 8-18, 19-6, 25-16, 5-20.

“Şi noi am greşit în atac, dar după ce am revăzut meciul spun că ceva s-a întâmplat în sfertul al treilea, când gazdele au primit 15 libere. Recunoaştem că am greşit mult în atac, dar în schimb apărarea a fost foarte bună”, ne transmite Florin Mureşan, managerul secţiei de baschet de la CSM Satu Mare.

Au jucat:

CSM Târgovişte: Stoenescu – 18p, Poole – 11p, Irimia – 8p, Toma – 6p, Kilin – 5p, Chivu – 5p, Coker – 4p, Cătinean, Ghiţă, Popescu, Vaida. Antrenor: Cătălin Tănase.

CSM Satu Mare: Tavic – 15p, Denson – 11p, Amukamara – 10p, Lazăr – 7p, Lloyd – 6p, Mandache – 5p, Baltic – 4p, Huţanu – 2p, Uiuiu, Olah, Kadar. Antrenor: Octavian Boian.

Pentru CSM Satu Mare urmează deplasarea de la Sfântu Gheorghe din 4 noiembrie.