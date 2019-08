Barză eroină la Tăşnad cu 6 pui

Berzele au plecat. În fiecare an, în a doua parte a lunii august, berzele părăresc cuiburile de la noi şi se îndreaptă spre ţările calde.

De câţiva ani încoace, Societatea Ornitologică Română derulează în perioada iunie-iulie proiectul intitulat sugestiv “Uite barza!”, un proiect ce este de fapt un recensământ al cuiburilor de berze, barza albă fiind o specie protejată.

693 de cuiburi noi

Ediţia din acest an a proiectului “Uite barza!”, numărătoarea berzelor albe din România, s-a încheiat cu un total de 3.206 cuiburi introduse de oameni din toate colţurile ţării cu ajutorul unei aplicaţii ce poartă numele proiectului (care a avut 2.400 de utilizatori).

În România au fost numărate 6.580 de păsări, iar anul acesta utilizatorii aplicaţiei au descoperit 693 de cuiburi noi. A fost înregistrat şi un record naţional, respectiv şapte pui de barză într-un singur cuib. Cifrele de anul acesta, publicate pe site-ul Societăţii Ornitologice Române, arată că 2019 este anul cu cele mai multe cuiburi recenzate cu ajutorul aplicaţiei. Au fost înregistrate 3.206 cuiburi, validate fiind 2.788: “Din acestea, multe au fost recenzate de două sau trei ori, de mai mulţi utilizatori. După ce am suprapus intrările dublate sau chiar triplate, am rămas cu un număr de 1.901 cuiburi. Din acestea, 1.105 cuiburi de barză sunt amplasate pe stâlpii de electricitate, iar 626 de cuiburi de pe stâlpi au cuib artificial montat de furnizorii de energie electrică din România. Ca număr de păsări, avem un total de 6.580 de păsări din care 3.044 sunt adulţi”, a declarat Ovidiu Bufnilă, responsabilul de comunicare al SOR. Societatea mai anunţă că în 2019 are loc o schimbare în clasamentul judeţelor şi localităţilor unde au fost numărate cele mai multe cuiburi de barză astfel: Suceava – 230 de cuiburi, Harghita – 211 cuiburi, Călăraşi – 162 de cuiburi, Constanţa – 160 de cuiburi, Tulcea – 139 de cuiburi, Botoşani – 92, Timiş – 71, Ialomiţa 70.

În judeţul Satu Mare au fost identificate 8 cuiburi cu perechi cu patru pui

În judeţul Satu Mare au fost făcute în cadrul aplicaţiei online “Uite barza” un număr de 154 de observaţii. Sătmărenii au anunţat atât cuiburile neocupate, cât şi cuiburile cu pui sau cele la care au observat perechea de adulţi, dar nu au putut stabili exact numărul puilor. La noi în judeţ a fost observat la Tăşnad un cuib ocupat de o pereche cu şase pui, în localitatea Apa un cuib cu patru pui, la fel în Ardud unul cu patru pui, în Andrid, Livada şi în Botiz trei astfel de cuiburi de pereche cu patru pui.

Record absolut pentru un cuib de barză din România, cu şapte pui de barză albă

Potrivit SOR, numărătoarea berzelor albe a adus anul acesta un record absolut pentru un cuib de barză din România: pentru prima oară a fost la noi în ţară un cuib cu şapte pui de barză albă, cuibul fiind în judeţul Suceava la Horodnic de Sus, numărul record fiind înregistrat de biologul Lucian Fasolă Mătăsaru. Specialiştii spun că berzele pot avea între unul şi şapte pui, dar este foarte greu pentru un cuplu să îi crească pe toţi cu succes. “Până acum, în baza de date a SOR au mai existat cuiburi cu şase pui, dar acesta este primul cuib în care părinţii reuşesc să crească şapte.

Astfel de cazuri sunt extrem, extrem de rare şi unul dintre ele a mai fost înregistrat anul trecut în Bulgaria”, se arată în comunicatul Societăţii Ornbitologice Române.

Fiind primul caz de cuib cu şapte pui, aplicaţia “Uite barza!” va fi actualizată pe anul viitor pentru că în prezent, în forma în care este, nu oferă posibilitatea utilizatorilor să înregistreze şapte pui.

Toate informaţiile furnizate prin aplicaţia “Uite barza!” sunt folosite de Societatea Ornitologică Română pentru transmiterea datelor către distribuitorii de energie electrică din România, care mai apoi montează cuiburile artificiale pentru a sprijini mai departe berzele albe.