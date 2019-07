Barna sau Cioloş? Dăncilă sau Firea?

Costum închis, cămaşă albă, cravată sobră, Dan Barna a primit voturile a peste 300 de membri USR pentru intrarea în mod oficial în cursa electorală. În aceeaşi zi, la Consiliul Naţional PLUS, în faţa a aproximativ 40 de persoane, lejer, în cămaşă cu mânecile suflecate, cu freza lui de adolescent, Dacian Cioloş a fost desemnat candidat prezidenţial. Se pare însă că s-ar mulţumi şi cu funcţia de prim ministru.

În ciuda voturilor din interiorul celor două partide aliate, se va realiza un sondaj pentru a se vedea care dintre cei doi va intra în cursa electorală.

Indiferent de rezultatele sondajului este clar că prezidenţiabilul alianţei USR-PLUS nu va putea ocoli confruntarea cu Klaus Iohannis, candidatul PNL.

La alegerile pentru preşedinţie, indiferent de relaţiile dintre partide, toţi candidaţii intră în competiţie cu toţi candidaţii. Fiecare candidat devine contracandatul celuilalt. Speranţa că Iohannis şi Barna se pot menaja, aşa cum spune Rareş Bogdan, este deşartă. Între PNL şi USR nu poate exista o înţelegere pentru că Alianţa USR-PLUS a preîntâmpinat o astfel de posibilitate prin intrarea în alegeri în tandem preşedinte-prim ministru. Dacă Barna iese preşedinte, Cioloş devine prim ministru sau invers.

Pe ce se bazează USR-PLUS? În primul rând pe electoratul tânăr. Potrivit Eurobarometrului realizat după alegerile din 26 mai, s-au prezentat la vot cu aproape 50% mai mulţi tineri decât la alegerile precedente. Cum PNL, la fel ca PSD, are un electorat mai matur, chiar îmbătrânit, ar rezulta că ieşind la vot tinerii vor vota cu candidatul Alianţei USR-PLUS. Dacă se menţine procentul de 50% este clar că în turul doi sigur va intra candidatul USR-PLUS.

După actualele sondaje, de fapt mai mult opinii, PSD nu ar avea niciun candidat capabil să intre în turul doi. Dar se uită că încă nu este stabilit candidatul. Odată desemnat lucrurile se vor schimba. Când se vor alinia la start toţi prezidenţiabilii se vor descătuşa patimile. „La război ca la război”, „Care pe care” devin devize de luptă.

Există o mare curiozitate privind raporturile dintre PNL şi Alianţa USR-PLUS, dintre candidaţii lor, pe parcursul campaniei electorale. Rezultatele de la europarlamentare au arătat că în acest moment există trei forţe politice relativ egale. PSD, PNL şi USR-PLUS au procente cuprinse puţin peste 20%, dar sub 30%. Deci nu mai avem un partid mare, de peste 35% şi partide mijlocii de sub 25%. În această situaţie candidaţii celor trei partide pornesc de pe poziţii relativ egale. Totuşi, Ioahnnis are avantajul funcţiei, iar PSD are structuri teritoriale puternice. Alianţa USR-PLUS poate spera să intre în turul doi prin crearea unei stări de spirit mobilizator care să-i facă pe tineri să se prezinte la vot.

Până la urmă, după 30 de ani, alegerile prezidenţiale din 2019 vor fi o confruntare între generaţii. Pe asta mizează USR-PLUS. Unii comentatori introduc în ecuaţie şi aportul serviciilor, a statului paralel. Este o exagerare. Mass media şi reţelele de socializare sunt destul de puternice să influenţeze votul cetăţenilor. Nu este însă exlus ca serviciile să aibă aceeaşi direcţie ca mass media. Aşa cum s-a întâmplat la alegerile prezidenţiale din 1996 când SRI şi presa l-au sprijinit pe Emil Constantinescu.

Pe de altă parte, până nu apar în mod oficial toţi competitorii la rampă nu se pot face pronosticuri. Într-un fel va fi campania dacă PSD o va trimite la luptă pe Viorica Dăncilă şi în alt fel dacă va candida Gabrieala Firea. Şi între Barna şi Cioloş sunt diferenţe. Cioloş are dezavantajul de a fi fost prim ministru numit de Iohannis. Apoi nu trebuie ignoraţi candidaţii ALDE şi Pro România. Poate vor avea un candidat comun şi atunci se schimbă datele problemei. Sunt prea multe necunoscute pentru a putea trage o concluzie fermă. Să mai aşteptăm puţin.