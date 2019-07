Barna pare să aibă mai multe şanse decât Cioloş să intre în luptă împotriva lui Iohannis

Liderul USR, Dan Barna, a fost desemnat sâmbătă, la Congres, candidatul partidului la alegerile prezidenţiale. El s-a declarat convins că USR-PLUS pot da preşedintele României. ”Ca viziune, suntem Star Trek-ul României”, a afirmat el, în aplauzele participanţilor.

În discursul care a precedat votul, el a declarat că în urmă cu 3 ani USR a pornit pe un drum care are ca punct final schimbarea modului de a face politică în România. ”Oricât de neverosimil este acest drum, după 3 ani putem spune că noi am reuşit ceva ce foarte puţini au crezut că se poate întâmpla. Am arătat că se poate, am arătat că oamenii obişnuiţi care nu au mai făcut niciodată politică pot crea un partid, pot intra în parlamentul unei ţări, că pot deveni vocea relevantă într-o ţară”, a spus Barna.

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a anunţat, sâmbătă, că formaţiunea pe care o conduce îşi va desemna în două săptămâni, prin votul tuturor membrilor, atât candidatul la alegerile prezidenţiale, cât şi la Primăria Generală a Capitalei. Apoi, împreună cu USR, vor fi decişi candidaţii pentru funcţiile de preşedinte şi de prim-ministru, el declarându-se pregătit să îşi asume oricare dintre funcţii.

324 de voturi pentru Barna

Dan Barna a obţinut 324 de voturi. Ceilallţi aspiranţi la statutul de prezidenţiabil au fost Mihai Goţiu (134 de voturi), Dumitru Stanca (5 voturi) şi Dragoş Dinulescu (3 voturi). Urmează ca şi partenerii de alianţă ai USR, PLUS, să îşi desemneze candidatul la Preşedinţie şi la Primăria Generală, apoi fiind luată decizia finală cu privire la candidaturi.

Barna a afirmat că povestea USR este de fapt povestea antreprenorilor care au pornit de la zero şi cărora cei din jur le-au spus că nu ai să reuşeşti, nu ai cum, este povestea voluntarilor din lumea civilă că nu vor schimba nimic. este povestea oamenilor care s-au întors în ţară după ce şi-au terminat studiile, cărora li s-a spus ”la ce te întorci, în sărăcie”. ”Este povestea medicilor şi nu sunt puţini care au continuat să lucreze într-un sistem bolnav şi este povestea funcţionarilor oneşti şi competenţi care încearcă să schimbe lucrurile într-o lume a nepotismului. Este povestea oamenilor care au ieşit în stradă şi au stat acolo să înfrunte abuzurile…”, a spus Barna.

”Fiecare dintre voi cred că ştie exact ce înseamnă o ţară civilizată. Dacă ar fi să definim, tinerii noştri îşi văd viitorul în afara României. Este cea mai dureroasă cifră din istoria noastră recentă. Nu există niciun indicator mai explicit decât această cifră: jumătate din tineri îşi văd viitorul în afara României”,a subliniat liderul USR, înainte de începerea votului pentru desemnarea prezidenţiabilului.

Campania internă pentru alegerea candidatului USR la alegerile prezidenţiale s-a desfăşurat în perioada 1-12 iulie, incluzând prezentări şi dezbateri, iar votul a avut loc la Congresul USR de sâmbătă.

Cioloş e pregătit pentru orice variantă

“Facem acest lucru prin democraţie directă, prin votul tuturor membrilor. Procesul va dura două săptămâni. Ulterior vom decide care va fi candidatul alianţei USR-PLUS la funcţia de preşedinte şi care la funcţia de prim-ministru. Vom merge în tandem”, a declarat Dacian Cioloş, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Liderul PLUS a mai precizat că este pregătit să îşi asume atât oricare dintre funcţii. El a adăugat că cei care doresc să candideze îşi pot anunţa intenţiile până în 20 iulie.