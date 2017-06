Barcelona Gypsy Balkan Orchestra va deschide Festivalul Jazz in the Park la Cluj

Barcelona Gipsy BalKan Orchestra deschide astăzi, 26 iunie 2016, Festivalul Jazz in the Park 2017, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca, într-un concert programat la ora 20:00. Grupul vine pentru prima dată în România și e format din artiști din toate colțurile Europei: Serbia, Ucraina, Franța, Spania, Italia și Grecia.



Dhafer Youssef, Susana Baca, Dario Rossi şi Sebastian Spanache Trio sunt doar câţiva dintre muzicienii şi formaţiile care vor evolua anul acesta în Festivalul Jazz in the Park, serie desfăşurată până duminică, 2 iulie.