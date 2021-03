Bărbaţii de la PNL Satu Mare vor oferi de 8 martie flori femeilor de la PSD

Un grup de femei apolitice, feministe convinse, ne-au solicitat să publicăm o ştire conform căreia, de 8 martie, ziua femeilor, le-au sugerat bărbaţilor de la PNL să le ofere flori femeilor de la PSD.

Grupul feministelor sătmărene au trimis aceeaşi cerere şi pe adresa PSD, cerându-le bărbaţilor de la PSD să ofere flori femeilor de la USR-PLUS. În acelaşi sens, bărbaţii de la UDMR vor înmâna câte o floare femeilor de la AUR, în timp ce bărbaţii de la AUR vor oferi flori numai femeilor care refuză să poarte mască.

Am primit propunerea, şi o dăm publicităţii, însă am depistat o mică scăpare: femeilor de la UDMR cine le oferă flori? Dacă am sugera bărbaţilor de la Forumul German să le ofere flori femeilor de la UDMR, cine le vor oferi flori femeilor de la Forumul German?

Ne pare rău că acest grup interesant au uitat celelalte partide, precum Pro România, ALDE, PMP… Poate cu altă ocazie.