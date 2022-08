Banca Naţională a României a majorat din nou dobânda-cheie, în şedinţa de politică monetară

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât vineri majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,50% pe an, de la 4,75% pe an, începând cu data de 8 august 2022, informează banca centrală.

De asemenea, BNR a majorat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50% pe an, de la 5,75% pe an, şi a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la la 4,50% pe an, de la 3,75%.

Banca centrală vede o inflaţie în scădere graduală după trimestrul al treilea din acest an, însă aceasta se va menţine mai ridicată decât anticipa anterior. Economia ar urma să încetinească, în timp ce războiul şi politica fiscală reprezintă surse majore de incertitudini şi risc.

Creşterea dobânzii era aşteptată de analişti, care credeau însă că BNR va păstra acelaşi pas de majorare, de 1 punct procentual, ca la precedenta şedinţă de politică monetară din luna iulie.