Banca Mondială estimează în continuare o creştere de 2,6% a economiei româneşti în acest an

Banca Mondială nu şi-a modificat estimările referitoare la ritmul de creştere care ar urma să fie înregistrat în acest an de economia României, dar şi le-a revizuit uşor în scădere pe cele referitoare la anul următor, conform celei mai recente ediţii a raportului „Perspective Economice Globale” (Global Economic Prospects) publica de instituţia financiară internaţională.

Produsul Intern Brut al României ar urma să înregistreze în acest an un avans de 2,6%, nivel similar celui anunţat de Banca Mondială în luna ianuarie 2023. Ritmul de creştere ar urma să accelereze în 2024, când Banca Mondială prognozează o expansiune de 3,9% a economiei româneşti, mai mică totuşi faţă de avansul de 4,2% previzionat în ianuarie. De asemenea, în primele sale estimări pentru anul 2025, Banca Mondială mizează în cazul României pe o creştere de 4,1%.

La nivel regional, Banca Mondială prognozează că Europa Centrală şi Asia va înregistra o creştere accelerată de 1,4% în 2023, după un avans de 1,2% în 2022, dar avertizează că perspectiva rămâne una deosebit de incertă din cauza invaziei ruseşti în Ucraina şi repercusiunilor sale. Creşterea regională ar urma să revină la 2,7% pe an în 2024-25, stimulată de cererea externă şi internă solidă, în contextul diminuării şocurilor negative.