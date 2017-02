Balul mascat al copiilor Școlii Gimnaziale Petreşti

Atmosferă de carnaval la Petreşti! Copiii din comună s-au distrat copios la balul mascat (Fărșang) organizat de cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale „Dr. Ștefan Vonhaz”.

Evenimentul s-a consumat joi, 23 februarie, şi i-a adunat laolaltă pe toți copiii din comună. Prichindeii, costumaţi în diverse personaje şi eroi din poveşti, şi-au prezentat identitatea imaginară, împărtăşindu-ne din veselia şi imaginaţia lor ce trece, încă dincolo, pe tărâmul minunat al basmelor. Zânele, vrăjitoarele bune şi rele, pirații, prințesele și bucătarii au impresionat spectatorii cu o paradă, în urma căreia au fost premiate cele mai originale costumații.

Colectivul Școlii Gimnaziale Petrești a dat din nou dovadă de o bună colaborare, spirit de lucru în echipă, imaginație și creativitate în organizarea compețiilor, care i-a ţinut în permanentă mişcare pe copii.

Extragerea tombolelor la final a fost un moment plin de emoţii, cu premii numeroase, premiul special fiind un tort delicios de casă.

Conform tradiţiei, balul mascat se organizează în fiecare an, înainte de începerea Postului Paştelui şi se bucură de un succes extraordinar atât în rândul copiilor şi al părinţilor, cât şi în rândul profesorilor, care se implică an de an cu mare responsabilitate.

Informaţiile de mai sus ne-au fost comunicate de directoarea şcolii, Sidonia Varga.