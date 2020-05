Balazs Kovacs, locul 2 la Festivalul de şah FISCA

Ediția 2020 s-a desfășurat în mediul online

Așa cum am mai scris în diferite rânduri, șahul își poate continua activitatea în această perioadă de pandemie. Dar el poate fi jucat doar online. Tot cu ajutorul tehnologiei pot continua pregătirile, iar în ultimele luni s-au organizat diferite turnee online pentru toate categoriile de vârstă.

Duminică s-a încheiat Festivalul Internațional de Șah FISCA 2020, recunoscut și pentru că este evenimentul de șah din România cu cel mai mare număr de participanți. Mai exact turneul internațional la care facem referire s-a disputat în perioada 9-17 mai. Sigur, în online, pe platforma chess.com.

S-au desfășurat 9 runde, zilnic de la ora 16:00, ritmul de joc fiind de 90 minute +30 secunde bonus/mutare. În perioada mai sus menționată au avut loc trei turnee: A – Under 8 ani, B – Under 10 ani și C – Under 14 ani. Precizăm că restul turneelor FISCA, din totalul de 11, se vor disputa în perioada 19-27 iunie.

La cele trei turnee, Clubul Sportiv Voința Satu Mare a avut doi reprezentanți la Under 8. Este vorba de Balazs Kovacs (foto – dreapta) și Abel Kovacs (foto – stânga). Sătmărenii au înregistrat rezultate foarte bune, iar în final micuțul Balazs Kovacs, care are doar 6 ani, a reușit să ocupe locul 2 în clasamentul general cu 7 puncte. Fratele său Abel a terminat pe locul 8 cu 6 puncte acumulate. Menționăm că la grupa de 8 ani au participat 47 de copii din cinci țări: România, India, Ucraina, Polonia, Franța. Cei doi sunt pregătiți de antrenorul Ciprian Muntean, sătmăreanul fiind și arbitru la grupa de 8 ani de la FISCA. Deși are doar 6 ani, Balazs Kovacs continuă să confirme chiar și după această perioadă de pauză. Amintim că sătmăreanul trebuia să participe la sfârșitul lunii mai, începutul lui iunie, la Campionatul Mondial Școlar din Panama City.

”Șahiștii de la CS Voința Satu Mare se pregătesc zilnic cu antrenamente în mediul online. Participă la turnee amicale și oficiale chiar dacă majoritatea competițiilor oficiale s-au amânat ori anulat. În perioada 28 mai – 8 iunie, Balazs trebuia să participe la Campionatul Mondial Școlar din Panama”, ne-a declarat antrenorul Ciprian Muntean.

Lecții online de șah

