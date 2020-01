Balazs Kovacs a câștigat trei medalii la Campionatul Național Școlar de șah

În perioada 3 – 12 ianuarie 2020 s-a desfășurat la Covasna ediția a 13-a a Campionatului Național Școlar de Șah ”Elisabeta Polihroniade”.

Concursul din acest an a reunit șahiști din toată țara la următoarele categorii de vârstă, băieți și fete: U7, U9, U11, U13, U15, U17. Evenimentul sportiv a cuprins turnee de șah clasic, blitz, șah rapid și dezlegări.

CS Voința Satu Mare s-a comportat excelent la această ediție prin sportivul Balazs Kovacs. Deși are doar 5 anișori și jumătate, sătmăreanul antrenat de Ciprian Muntean și Zoltan Pall a reușit să cucerească trei medalii la categoria băieți U7. Balazs Kovacs confirmă încă o dată talentul pe care-l are în acest sport al minții, pus în valoare de pregătirea de care are parte la clubul de care aparține.

Cu 7 puncte obținute, Balazs Kovacs a cucerit medalia de aur la șah clasic U7. Este un rezultat remarcabil și care-i permite să participe la Campionatul Mondial Individual Școlar de Șah 2020 din Peru (2-12 mai). Organizatorii evenimentului de la Covasna (ACS Elisabeta Polihroniade, Ministerul Educației Naționale și Federația Română de Șah) oferă gratuitate la cazare și masă la Mondialul Școlar de Șah.

Balazs Kovacs a cucerit alte două medalii la Covasna. Ne referim la turneele U7 de șah rapid (argint) și blitz (bronz). Sătmăreanul s-a întors cu medalii de toate culorile de la ediția a 13-a a Campionatului Național Școlar de Șah ”Elisabeta Polihroniade”. Iar viitorul lui chiar sună bine.

Elisabeta Polihroniade (n. 24 aprilie 1935, București ca Elisabeta Ionescu – d. 23 ianuarie 2016) a fost o șahistă română și autoare de cărți de șah. A devenit maestru internațional în 1960, iar din 1982 este mare maestru internațional. A fost campioană națională în 1966, 1970, 1971, 1972, 1975, 1976 și 1977. A fost și reprezentantă a României la Olimpiadele de Șah.