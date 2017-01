„Bach to basics” – albumul de muzică clasică al anului 2016 la Radio România Muzical

Albumul „Bach to basics” al violonistului Alexandru Tomescu a fost desemnat discul de muzică clasică al anului 2016 în România, în cadrul campaniei Radio România Muzical „Votează discul de muzică clasică al anului 2016”.



Albumul, care a primit 5.546 de voturi din partea publicului, cuprinde, pe două discuri, integrala lucărilor pentru vioară solo de Johann Sebastian Bach.

„Este un disc care înseamnă foarte mult pentru mine, este foarte personal; în bookletul din interior veți regăsi o poezie scrisă de tatăl meu legată de Ciaccona (din Partita a II-a) de Bach. Este un disc la care am muncit literalmente câțiva ani de zile pentru că am vrut să captez în el exact acea senzație pe care am avut-o la fiecare dintre concertele din turneul „Bach to basics” din 2013. Discul a fost înregistrat în 4 zile, am făcut 7 șnururi; nu are absolut niciun peticuț, fiecare notă de aici face parte dintr-o integrală Bach de peste două ore și jumătate”, spune Alexandru Tomescu.

Campania „Votează discul de muzică clasică al anului” pune la dispoziția ascultătorilor Radio România Muzical un instrument online de sondare a popularității de care se bucură discurile noi prezentate de unicul post românesc de muzică clasică de-a lungul unui an.

În 2016, campania a ajuns la a patra ediție. Pe parcursul anului trecut au fost prezentate 102 albume.

Clasamentul primelor 10 discuri din campania „Votează discul de muzică clasică al anului 2016”, în ordinea descrescătoare a voturilor acordate de public, este: violonistul Alexandru Tomescu — albumul „Bach to basics”; violonistul Bogdan Văcărescu și pianistul Julian Jacobson — albumul „Violin and Piano Thrillers”; pianista Sânziana Mircea — albumul „Nihil Sine Deo”; pianista Alexandra Dariescu și Orchestra Filarmonicii Regale din Londra, dirijor Darrell Ang — albumul Ceaikovski; violonistul Ștefan Tarara și pianista Lora Vakova Tarara — albumul „The Sound of 20s”; violoncelistul Valentin Răduțiu și Orchestra de Cameră din Munchen, dirijor Stephan Frucht — concerte de Haydn, Mozart/ Cassado și Carl Philipp Emanuel Bach; violista Aida Carmen Soanea și pianistul Igor Kamenz — lucrări de Norbert von Hannenheim; pianistul Daniil Trifonov — albumul „Transcendental”; Orchestra Simfonică din Pittsburgh, dirijor Manfred Honeck — Simfoniile a V-a și a VII-a de Beethoven; Murray Perahia — Integrala Suitelor franceze de Johann Sebastian Bach.