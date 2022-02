Bac-ul şi Evaluarea Naţională ar putea fi computerizate

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că îşi doreşte implementarea unui proiect pilot pentru evaluare standardizată şi computerizată la Bacalaureat şi la Evaluarea Naţională. Cîmpeanu a precizat că standardizarea înseamnă eliminarea subiectivismului factorului uman.

Sorin Cîmpeanu a declarat, la Digi24, luni seară, că îşi doreşte eliminarea diferenţelor de note la examenele naţionale, faţă de contestaţii. ”Aş vrea şi îmi doresc foarte mult, dincolo de evaluarea standardizată pe care am promis-o, cel puţin la nivel pilot pentru spre exemplu într-un judeţ să avem anul acesta evaluare standardizată şi computerizată la Bacalaureat şi într-un alt judeţ să avem acelaşi lucru la Evaluarea Naţională, să avem evaluare la clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a, de asemenea, standardizată.

Ce înseamnă standardizarea? Să elimini subiectivismul factorului uman. Vă aduceţi aminte de diferenţele enorme, zeci de mii de diferene la note acordare la contestaţii. Prin digitalizare se poate elimina eroarea umană. Prin digitalizare se pot extrage rezultatele. Ai zece întrebări, să explic cât se poate de simplu, cinci de algebră, cinci de geometrie, la un examen de matematică. Poţi să ai noua doi la algebră şi nota 10 la geometrie. Media este şase. Până acum noi vedem doar media. Dacă am vedea printr-o evaluare standardizată rezultatele la algebră şi geometrie, fără doar şi poate, am şti că trebuie să intervenim la algebră”, a declarat Sorin Cîmpeanu. Ministrul Educaţiei a explicat că astfel de evaluări de competenţe ar putea fi făcute şi la final de an şcolar, dar şi la început de an şcolar.

”Dincolo de aceste evaluări la clasele II, IV, VI, VIII şi XII, aş vrea să facem un parteneriat cu nişte profesionişti care ştiu să facă aceste evaluărila limba română şi la matematică, care ştiu să evalueze competenţele logic matematice şi competenţele lingvistice. Suntem în discuţii şi sper să reuşim să facem parteneriat cu aceşti profesionişti astfel încât să avem o evaluare de final de an şcolar şi o evaluare de început de an şcolar. În felul acesta putem să vedem şi cât a pierdut elevul, vacanţa de vară este cea mai lungă, acolo sunt cele mai multe pierderi mai ales pentru elevii de nivel slab şi mediu.

În vacanţa de vară, după ce că sunt la nivel slab şi mediu, mai pierd. Aceste pierderi pot fi identificate în aceste evaluări. Pot fi făcute doar la matematică şi limba română, pentru început”, a declarat Cîmpeanu.