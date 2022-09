Avion spre Ţara Sfântă, în premieră din Satu Mare

Satu Mare înregistrează o premieră cu primul zbor charter către Ţara Sfântă. Ani la rând pelerinii erau nevoiţi să meargă la Cluj, Debreţin sau Timişoara pentru a putea călători cu avionul spre Israel.

Iată că veştile bune nu au întârziat să apară, astfel că miercuri, 21 septembrie 2022, la ora 12.30 a avut loc primul zbor direct de la Satu Mare la Tel Aviv. Aeronava a decolat de pe Aeroportul din Satu Mare cu un grup numeros de pelerini, aproximativ 170 de persoane. Este vorba 48 de persoane din Satu Mare şi alte câteva grupuri din Baia Mare, Bârsana, Vişeu cât şi din Oradea. Reuşita unui astfel de zbor direct din Satu Mare spre Tel Aviv are la bază o bună conlucrare între instituţiile reprezentante, respectiv Aeroportul Satu Mare, Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului şi agenţia de turism.

”Ce se întâmplă aici, la Aeroportul din Satu Mare este un lucru extraordinar de frumos. Un mare grup de pelerini îşi îndreaptă din nou paşii către Ţara Sfântă, către Istrael. Este o premieră ca de această dată să reuşim să plecăm chiar din Satu Mare. Este vorba despre un zbor direct charter Satu Mare – Tel Aviv.

Este un lucru inedit făcut cu binecuvântarea Preasfinţitului nostru părinte, Iustin, episcopul Maramureşului şi Sătmarului şi sub organizarea domnului director al Aeroportului Satu Mare, Mihai Pătraşcu şi al agenţiei de turism organizatoare din Baia Mare. Nădăjduim să umblăm cu bine, ne aşteaptă acolo o vreme minunată, un timp favorabil pentru a vedea locurile sfinte şi tot ce ţine de această latură spirituală, sufletească pe care noi creştinii o avem”, a spus coordonatorul grupului din Satu Mare, părintele Gabriel Gorgan, de la Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Satu Mare.

Pelerinajul este organizat pentru o săptămână, întoarcerea fiind prevăzută pentru data de 28 septembrie.

După cum a subliniat pr. Gabriel Gorgan, până la declanşarea pandemiei Covid erau realizate astfel de călătorii spirituale de două ori pe an, de obicei, primăvara şi toamna. ”Erau organizate trei pelerinaje primăvara şi alte trei pelerinaje toamna. În acest an este pentru a doua oară când mergem în Ţara Sfântă. Am mai fost o dată la începutul lunii septembrie. Nu se mai condiţionează prezenţa pelerinilor în raport cu efectuarea vaccinului sau a testării anti Covid. Totul se face sub binecuvântarea lui Dumnezeu”, a mai spus pr. Gabriel Gorgan.

În aproximativ 3 ore pelerinii au ajuns în Ţara Sfântă, iar timp de şapte zile vor trăi bucuria de a păşi prin locurile unde în urmă cu 2000 de ani, Mântuitorul a propovăduit Evanghelia Iubirii.