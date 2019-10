Avans la subvenții pentru mii de sătmăreni

Luni, în cadrul ședinței de Guvern, premierul Viorica Dăncilă a anunțat că până la finalul lunii noiembrie peste 1,4 miliarde de euro vor fi plătiţi fermierilor sub formă de avans.

“Am început la timp plata subvenţiilor pentru fermieri, aşa cum ne-am angajat. În doar trei zile, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a reuşit să autorizeze plata a aproape 440 de milioane de euro, bani transferaţi în conturile a 390.000 de fermieri. Banii sunt necesari pentru pregătirea culturilor de toamnă şi a viitorului an agricol. Am asigurat fonduri astfel încât, până la finalul lunii noiembrie, peste 1,4 miliarde de euro să fie plătiţi fermierilor sub formă de avans”, a precizat Dăncilă.

Autorizarea va continua până în 30 noiembrie

APIA Satu Mare informează că la mai puţin de 48 de ore de la startul plăţii avansului pentru campania 2019 au fost autorizate la plată un număr de 8.277 de dosare din cele 18.320 cereri depuse de către fermieri din judeţul Satu Mare. Autorizarea va continua până la data de 30 noiembrie, termenul stabilit pentru efectuarea plăţii avansului, urmând ca din 1 decembrie să se efectueze plata regulară, respectiv diferenţa din subvenţia rămasă după plata avansului. Fermierii care au depus cereri unice de plată vor primi în avans 70% din subvenţiile pe suprafaţă şi până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală.

Avansul pentru plata directă în sectorul vegetal se calculează ca 70% din cuantumurile pentru: Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) – 102,6082 euro/ha> Plata redistributivă pentru intervalele între 1 şi 5 hectare (inclusiv 5 ha) şi peste 5 hectare şi până la 30 de hectare inclusiv – 48,7127 euro/ha> Plata pentru înverzire – 59,3201 euro/ha> Plata pentru tinerii fermieri – 31,2477 euro/ha> Pentru speciile ovine/caprine, respectiv sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, 17,7173 euro/animal. Cursul de schimb valutar de 4,7497lei/euro stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2019 pentru schemele FEGA si 4,6635 lei/euro în data de 31 decembrie 2018, pentru schemele din FEADR.

Valoarea accizei la motorină pe 2019 este de 1,8959 lei/litru

Totodată a început și plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, aferent perioadei 01.04 – 30.06.2019 (trimestrul II/2019). Ajutorul de stat se acordă în conformitate cu prevederile HG nr.1174/2014 şi OMADR nr.1727/2015, precum şi cu formularistica necesară aplicării schemei de ajutor pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, respectiv Hotărârea nr. 713/02.10.2019 şi Ordinul MADR nr. 501/07.10.2019. Suma plătită în judeţul Satu Mare este de 3.001.471 lei (reprezentând 52,67% din valoarea totală de 5.743.343 lei) pentru un număr de 589 de beneficiari şi o cantitate de motorină de 3.029.348,62 litri).

Valoarea accizei la motorină pentru anul 2019 este de 1,8959 lei/litru. Suma plătită la nivel naţional este de 102.599.740 lei (reprezentând 52,67% din valoarea totală de 194.767.889 lei) pentru un număr de 17.703 beneficiari şi o cantitate de motorină de 54.116.690,999 litri (din 102.730.950,503 litri).

Cantităţile de motorină pentru trimestrul II/2019 care beneficiază de ajutor de stat şi sunt aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 501/07.10.2019 se regăsesc prezentate mai jos.

Plata a început vineri, 18 octombrie 2019, cu sumele aferente trimestrului 2 din acest an. Banii sunt transferaţi în conturile agricultorilor. Subvenţia la motorină este plătită în rate în condiţiile în care Guvernul Dăncilă a anunţat încrezător că a suplimentat bugetul pentru plata acestui ajutor din agricultură. Executivul a aprobat pe data de 2 octombrie 2019 plafonul de 595,6 milioane de lei pentru plata acestui ajutor, mai mult cu 15,6 milioane de lei decât era prevăzut iniţial.

Comunicatul transmis de APIA Central, informează fermierii că pot să-i primească din minut în minut, dar nu lămureşte de ce agricultorii primesc doar jumătate din subvenţie. Singura supoziţie care stă în picioare este că APIA nu are bani suficienţi. Subvenţia la motorina utilizată în agricultură se achită de la bugetul de stat. Poate APIA aşteaptă rectificarea bugetară ca să obţină diferenţa pentru subvenţie. După căderea Guvernului s-ar putea ca fermierii să primească a doua rată din subvenţie la anul. Dacă o vor primi. APIA nu suflă nici despre asta vreo vorbă, vreo promisiune, în comunicatul transmis nouă.