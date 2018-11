Autostrada Timişoara-Panciova, printre proiectele discutate la reuniunea Bulgaria-România-Grecia-Serbia-Israel

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri, la Varna, după reuniunea la nivel înalt Bulgaria-România-Grecia-Serbia-Israel, că principalele teme au fost legate de infrastructură, construcţia de autostrăzi, dar şi poduri noi peste Dunăre.

„Întrevederea noastră a fost o bună ocazie cu privire la cooperarea interregională. Trebuie să rămână principala politică la nivelul UE, această contribuind la dezvoltarea echilibrată a statelor membre. Am vorbit despre strategia pentru regiunea Dunării. Am amintit că organizăm săptămâna viitoare forumul SUERD, în contextul preluării preşedinţiei Consiliului UE de la Bulgaria. Ne propunem să promovăm coeziunea şi eliminarea disparităţii teritoriale la nivelul UE. Dorim ca Dunărea să devină un important coridor între Vestul şi Estul Europei, de aceea ne dorim să fie o cale navigabilă. Am avut ocazia de a reevalua stadiul proiectelor comune în domeniul infrastructurii de transport. (…) În domeniul transportului am reafirmat interesul României pentru crearea unui cadru de lucru, aşa cum a zis domnul Tsipras, care să analizeze studiile de fezabilitate legat de autostrăzi dar şi de construirea unor poduri peste Dunăre”, a declarat Dăncilă, citată de Mediafax.

Premierul Dăncilă a vorbit şi despre autostrada Timişoara-Panciova.

„Proiectul privind drumul de mare viteză Timişoara-Panciova este susţinut politic de ambele părţi şi suntem încrezători că se va implementa. La nivel tehinic a fost creat cadrul pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Grecia e un partener cheie, dorim să continuăm colaborarea noastră bilaterală. Discuţiile de azi cu domnul Tsipras arată încă o dată că avem opinii convergente. Din perspectiva relaţiilor economice bilaterale am exprimat interesul pentru consolidarea tendinţei ascendente în cadrul schimburilor economice”, a mai spus Dăncilă.