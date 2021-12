“Autostrada Codrului”, finalizată după 6 ani de procese şi lucrări

Lucrările de modernizare a drumului judeţean DJ 193A, supranumit “Autostrada Codrului”, au fost finalizate.

Miercuri, 15 decembrie a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor pe întreaga suprafaţă a drumului în lungime de 48,1 km, cuprinzând traseul Satu Mare – Amaţi – Ruşeni – Tătărăşti – Necopoi – Homorodu de Jos – Homorodu de Mijloc – Homorodu de Sus – Solduba – Hodişa – Socond – Răteşti, informează Biroul de presă al Consiliului Judeţean Satu Mare.

Drumul complet reabilitat asigură acum participanţilor la trafic condiţii foarte bune de circulaţie, o legătură facilă între municipiul Satu Mare şi zona Codrului şi un parcurs mai scurt spre lacul Oţeloaia şi alte obiective turistice din zonă.

La recepţie au participat preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba, vicepreşedinţii Ioan Rus şi Cristian Valer Beşeni, administratorul public al judeţului, Kovács Máté, specialişti din cadrul Direcţiei Tehnice, reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean în Construcţii Satu Mare, ai proiectatului, antreprenorului şi subantreprenorului.

“Deschidem astăzi calea către o dezvoltare echitabilă a acestei zone care a fost prea mult timp izolată din cauza infrastructurii rutiere precare. În ciuda tuturor obstacolelor, mă bucur că am reuşit să finalizăm această investiţie. Le mulţumesc locuitorilor pentru răbdare şi înţelegere! Am demonstrat că prin consecvenţă şi bună colaborare putem realiza lucrări durabile. Avem încredere că în urma modernizării drumului, primăriile şi investitorii vor şti cum să pună în valoare această zonă plină de tradiţii locale, meşteşuguri şi peisaje pitoreşti. În paralel cu această lucrare amplă, am considerat că trebuie să deschidem această zonă din mai multe direcţii şi să reabilităm şi alte drumuri de legătură cu DJ 193A, precum cel dintre Viile Satu Mare şi Tătăreşti, pe care deja l-am modernizat, sau drumurile Necopoi – Cărăşeu şi Viile Satu Mare – Ardud care sunt în execuţie. Avem datoria morală faţă de locuitorii Ţării Codrului să recuperăm din decalajele economico-sociale şi turistice faţă de zonele mai dezvoltate ale judeţului”, a declarat Pataki Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare.

Partea carosabilă are 6 metri

La finalizarea lucrărilor, platforma drumului DJ 193A este de 8 metri, iar partea carosabilă are 6 metri cu două benzi de circulaţie de 3 metri. S-au mai construit 6,5 km de şanţuri betonate, 2,7 km de rigole carosabile şi ranforsate şi s-au realizat 118 podeţe transversale. Au fost amenajate 189 de drumuri laterale şi 824 de accese la proprietăţi.

Pe traseul drumului modernizat au fost construite şi reabilitate 5 poduri: 2 poduri noi peste râurile Homorodul Vechi şi Valea Măriei la Socond şi 3 poduri reabilitate peste canalele Homorod, Medieş la Tătăreşti şi Homorod la Homorodul de Jos.

Valoarea lucrărilor executate este de 93.369.663 lei, iar perioada de garanţie este de 36 de luni. Lucrările au fost finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

Amintim că licitaţia pentru drum a fost pornită în martie 2015. Contractul de finanţare a fost semnat în iunie 2015 şi ofertele desfăcute în mai 2015. Licitaţia a durat un an, până în 2016, au fost 41 de procese verbale şi mulţi ofertanţi.

Rezultatul a fost iarăşi contestat la Curtea de Apel Oradea şi instanţele au decis cine să fie câştigătorul la această procedură. Din contractul semnat în 2017, în valoare de 88 milioane lei, a fost executat 37% deoarece firma executantă, Tehnic Asist, a cerut intrarea în insolvenţă în noiembrie 2018. Lucrările au fost reluate în 2019, după zeci de proteste ale localnicilor.