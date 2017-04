Autoritățile din Serbia sunt îngrijorate de faptul că Sebastian Ghiță e fost parlamentar

Jurnaliștii de la Belgrad au vorbit despre arestarea lui Sebastian Ghiţă. Reporterii RTV au stat de vorbă cu doi dintre reprezentanţii celui mai important post TV din Serbia şi au aflat detalii despre capturarea fostului deputat, care sunt procedurile, ce pedeapsă riscă, dar şi în ce condiţii este ţinut în celulă.



Jurnaliştii de la Belgrad au reuşit să stea de vorbă cu autoritățile despre cazul lui Sebastian Ghiţă. Poliţiştii le-au spus că primul pas este ca statul român să trimită actele pentru extrădare.

„După asta vor decide cum îl vor ţine pe Ghiţă în custodie. Sunt două căi pentru a rezolva acest caz. Ori prin îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia europeană, ori Ghiţă îşi va petrece pedeapsa în Serbia din cauza problemelor juridice referitor la documentele false pe care le-a avut asupra sa. Mai există de asemenea o altă opţiune. Chiar sunt îndeplinite toate condiţiile pentru extrădarea în România. Există posibilitatea ca el să ispăşească o pedeapsă şi în Serbia, după cea din România, dacă se dovedeşte că a mai comis şi alte ilegalităţi pe parcursul şederii sale în Serbia”, a declarat Milan Saric, jurnalist N1 TV.

Autorităţile din Serbia sunt însă foarte reticente în a da declaraţii despre Sebastian Ghiţă, mai ales din cauza statutului de fost parlamentar.

„Ei sunt oarecum îngrijoraţi din cauza faptului că domnul Ghiţă a făcut parte din Parlament. Întrebarea nu este neapărat referitoare la infracţiunea comisă, ci şi la partea politică. Deci nu este exclus ca decizia să fie luată între cele două ministere ale Justiţiei din România şi Serbia”, a adăugat jurnalistul N1 TV.

Jurnaliştii din Serbia au mai vorbit şi despre condiţiile de detenţie din ţara lor.

„Condiţiile de detenţie în custodie sunt mai bune decât obişnuiau să fie. Sunt atent monitorizate de delegaţia europeană a Uniunii Europene. Rezultatul este că aceste condiţii de arest îndeplinesc standardele. Poliţiştii sunt mult mai atenţi cu deţinuţii pe care îi au în custodie, mai ales în cazul în care persoana este de altă naţionalitate”, a precizat Jelena Zoric, jurnalist N1 TV.

Sebastian Ghiţă ar mai împărţi celula cu alţi doi deţinuţi.

Ghiţă a fost interogat timp de 11 ore

Sebastian Ghiţă a fost capturat la Belgrad, după o întâlnire cu fratele său.

Înainte să fie reţinut, Ghiţă a fost interogat timp de 11 ore, fără să se precizeze exact de ce procedura a durat așa de mult. Curtea Supremă din Serbia a decis plasarea în arest a lui Sebastian Ghiţă pentru două luni, în vederea extrădării.

Poliţiştii îl ţin în acest moment în arest la unul dintre locurile de detenţie din Capitala Serbiei. Fostul deputat a fost prins la aproape 4 luni de la dispariţia din ţară. Ghiţă urmează să fie extrădat, dar operaţiunea este una de durată.

Fostul deputat a fost înconjurat de poliţisti şi legitimat. Totul s-a întâmplat după ce poliţiştii români care se aflau pe urmele fostului deputatului le-au dat celor sârbi poza cu noul look al lui Ghiţă.

Poza a fost făcută când fostul deputat se afla într-un restaurant cu fratele său. Cei doi au părăsit ulterior localul, iar poliţiştii sârbi în baza informaţiilor primite de la cei români au acţionat. Fostul deputat nu s-a opus reţinerii, dar a încercat să-şi ascundă identitatea.

„Avea acte de identitate false, asta au comunicat autorităţile sârbe. Nu s-a opus, nici nu avea cum, era pur şi simplu pe stradă, nu era însoţit de forţe, ca să se opună”, a declarat ministrul de Interne, Carmen Dan.

„Poate fi o teamă în anumite zone, este treaba dânșilor, pe noi ne interesează să aplicăm legea. Celelalte speculații, toate lucrurile pe care le spun unii sau alții, nu e treaba noastră, ca și Guvern. Probabil că n-a fost nici simplu, eu sunt convins că au depus toate eforturile cei din Ministerul de Interne și nu numai”, a precizat Sorin Grindeanu.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, la întreaga operaţiune a participat şi Serviciul Român de Informţii.

„Probabil că pe teritoriul statului sârb, având în vedere că a prezentat documente false, se va întocmi un dosar penal pentru uz de fals. Autorităţile sârbe derulează toate procedurile specifice”, a spus Carmen Dan.

Autorităţile sârbe spun că de fapt din acest motiv a fost şi arestat. Initial, procurorii au spus ca au emis ordonanţă de reţinere de 48 de ore pe numele lui Ghiță pentru fals. Apoi, Curtea Supremă din Serbia a decis plasarea în arest a

fostului deputat pentru două luni, în vederea extrădării.

Băsescu cere protecție pentru Ghiță

Traian Băsescu susține că Sebastian Ghiță ar trebui protejat de autorități după extrădarea din Serbia pentru că ar putea furniza informații despre oameni şi instituţii care au comis abuzuri de putere în ultimii ani în România.

În același timp, Băsescu este de părere că președintele Klaus Iohannis, ar putea sa să se implice, mai ales că este posibil ca procedura de extrădare a lui Ghiţă din Serbia să fie una de durată, scrie News.ro.

„Este motiv să ceară azil politic, dar nu o va face. După ce a fost parte din sistem, are obligaţia să vină să spună ce ştie. Eu nu am fost parte a intimităţii sistemului, mi-a fost loial, dar pregătindu-şi lovitura duă plecarea mea.

Statul trebuie să-i garanteze lui Ghiţă imunitate, să poată vorbi – sigur, cu responsabilitate pentru ce este acuzat. Având în vedere situaţia specială a lui Ghiţă, pe care îl consider mai important decât pe Omar Hayssam, trebuie să găsim soluţii să poată vorbi, se poate uza de Codul Penal şi în acelaşi timp de o eventuală intervenţie a preşedintelui să găsim formula politică potrivită. Ghiţă trebuie să aibă libertatea să vorbească. Am văzut oameni băgaţi la beci ca să nu vorbească, am văzut că dacă nu au vrut să vorbească li s-au băgat copiii în celule cu oameni care i-au violat. Nu trebuie să ne trezim că Ghiţă este adus, încarcerat, frate-său băgat într-o celulă vecină cu oameni care să-l pună sub presiune. Trebuie făcută o acţiune de bun simţ într-un stat democratic”, a declarat Traian Băsescu.

Presa din Serbia, despre reţinerea lui Sebastian Ghiţă

Reţinerea fostului politician român a avut ecouri în toată presa din ţara vecină. Posturile de radio şi de televiziune din Serbia, dar şi portalurile de ştiri au relatat pe larg despre acest subiect.

După prinderea lui Sebastian Ghiţă, presa din Serbia a început să trateze pe larg subiectul.

Ovidiu Lupşor, jurnalist RTV Voivodina: „Radioteleviziunea Voivodinei şi a Serbiei, cele două servicii publice de stat au anunţat în programul informativ că, în baza unei decizii a procurorilor din Belgrad, controversatului om de afaceri român Sebastian Ghiţă îi e determinată o reţinere de până la 48 de ore, deoarece avea documente false şi că despre extrădarea lui se va lua o decizie ulterior.

Cu titlul „Milionar român” prins cu documente false şi reţinut în arest preventiv de 48 de ore, „Kurir” informează pe pagina de internet. Un accent e pus pe averea sa.

Pe portalul Britz apare pe prima pagină „Cel mai căutat fugar român arestat la Belgrad cu documente false”.

„Demni” vine cu informaţii despre arestarea lui Ghiţă. Şi alte ziare, N1, B92, Prima TV au transmis stirea sau pe pagina de internet.

Iar multe dintre site-urile de ştiri din Serbia au citat ca sursă Digi24. Unul dintre ele a publicat şi o înregistrare video a Matinalului de la postul nostru de televiziune, momentul când ministrul român de Interne Carmen Dan oferea detalii despre caz. Jurnaliştii din ţara vecină spun că autorităţile sârbe vor lua o decizie în privinţa lui Sebastian Ghiţă abia săptămâna viitoare.

Ivana Miloradovici, jurnalist sârb, pentru DigiFM: „Marți vom ști mai multe despre soarta lui Ghiță.

Dar aș vrea să vă amintesc despre cazul bancherului bulgar Țvetan Vasiliev, arestat tot în Serbia, la fel ca domnul Ghiță. Bulgaria vrea să fie extrădat şi judecată în ţară. Vasiliev a cerut azil politic. A susținut că dacă va fi extrădat în Bulgaria va fi persecutat politic, așa că a cerut azil politic. Procedurile de azil în Serbia sunt foarte complicate și lungi. Iar domnul Vasiliev a folosit această lacună procedurală pentru a-și amâna extrădarea ani la rând.

Sebastian Ghiță a fost bine sfătuit să comită o infracţiune în Serbia. A determinat demararea unei proceduri care n-are legătură cu extrădarea”.