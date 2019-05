Automatul de bilete de pe Drumul Careiului se defectează frecvent

Cu aproximativ două săptămâni în urmă consemnam în coloanele ziarului nostru nemulţumirea unui concitadin faţă de faptul că automatul de bilete de autobuz de pe Drumul Careiului, cartierul Micro 15, şi-a dovedit abilităţile de hoţ.

Mai exact, pentru biletul de 2,5 lei a încasat 3,5 lei.Iată că acelaşi aparat buclucaş captează atenţia călătorilor. Pe această temă ne-a sunat la redacţie R.D., care ne-a spus:

„Era sâmbătă dimineaţă, 18 mai, în jurul orei 6 şi 45 de minute. Aşteptam autobuzul nr. 1, ca să pot ajunge la Gara CFR, timp în care am încercat să-mi cumpăr un bilet valabil o călătorie, nu mai mult. Când am căutat să acţionez butonul de comandă al aparatului am constatat cu surprindere că n-am nicio şansă de a cumpăra biletul. Aparatul nu reacţiona la comenzi. Am fost obligat să urc în mijlocul de transport fără bilet până la prima staţie, de lângă biserica în construcţie, de unde am cumpărat biletul. Oare cine poartă răspunderea într-o asemenea situaţie când călătorul de bună credinţă caută să aibă legitimaţie de călătorie valabilă, dar nu are de unde să o cumpere? Vorbind cu o serie de cunoscuţi, am aflat că situaţii asemănătoare sunt mai multe. Omul este pasibil de amendă sau este obligat să renunţe la călătorie, lucru care nu este normal. Mi-aş permite să fac propunere conducerii unităţii prestatoare să găsească o soluţie care să nu pună călătorul onest în situaţii dificile. Poate se va găsi această idee salvatoare. Mulţumesc”.