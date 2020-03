Autobiografia lui Woody Allen, lansată în aprilie

Autobiografia „Apropos of Nothing” a cineastului Woody Allen, despre care s-a crezut că nu va fi publicată în perioada manifestării mişcării #MeToo, va fi lansată în luna aprilie.

Grand Central Publishing, o divizie a Hachette Book Group, a cumpărat în urmă cu un an drepturile şi va lansa volumul pe 7 aprilie.

„Cartea este o relatare detaliată a vieţii lui, personale şi profesionale, şi descrie felul în care a lucrat în film, teatru, televiziune, cluburi de noapte şi presă. Allen scrie şi despre relaţiile sale cu familia, prietenii şi iubirile vieţii lui”, a transmis editura.

Cartea va fi lansată în SUA, Canada, Italia, Franţa, Germania şi Spania, între altele.

În urmă cu un an, manuscrisul lui Allen a fost refuzat de mai multe edituri, după ce în atenţia publică au revenit acuzaţiile de abuz făcute de fiica lui adoptivă, Dylan Farrow. Cineastul le-a negat, aşa cum a făcut şi în urmă cu aproximativ 30 de ani. El nu a fost găsit vinovat în urma celor două anchete de la începutul anilor 1990.

New York Times scria în primăvara anului trecut că numeroase case editoriale au refuzat să publice cartea lui Allen, unii editori descriind ca „toxică” o colaborare cu cineastul în era #MeToo.

Farrow a transmis, după anunţul făcut luni de editură, că este „deranjată” de apariţia cărţii şi că nu a fost contactată pentru a confirma informaţiile scrise în autobiografie.

Pe de altă parte, editura Macmillan va publica toamna aceasta romanul de debut al lui Farrow, „Hush”, „o fantezie feministă puternică plină de perspective surprinzătoare”.

Woody Allen, născut pe 1 decembrie 1935, la New York, este regizor, scenarist şi actor. A debutat ca regizor cu „What’s Up, Tiger Lily?”, în 1966, iar printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără „Annie Hall” (1977), „Manhattan” (1979), „Another Woman” (1988), „Match Point” (2005), „Vicky Cristina Barcelona” (2008), „Midnight in Paris” (2011), „Blue Jasmine” (2013) şi „Café Society” (2016).

Cinastul a fost recompensat cu trei premii Oscar pentru cel mai bun scenariu original – în 2012, pentru „Midnight in Paris”, în 1987, pentru „Hannah and Her Sisters”, şi în 1978, pentru „Annie Hall”, şi unul pentru regie, în 1978, pentru „Annie Hall”.

Din palmaresul său mai fac parte, între altele, trei trofeee Globul de Aur şi şapte premii BAFTA.