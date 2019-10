Aushopping Satu Mare anunță deschiderea primelor magazine Decathlon și Casa Rusu din nord-vestul României

Cele mai bune vești pentru comunitatea sătmăreană vin odată cu deschiderea noului strip-mall Aushopping Satu Mare al dezvoltatorului Ceetrus. Aushopping Satu Mare și-a deschis porțile ieri, 3 octombrie, aducând în atenția sătmărenilor, pentru început, două branduri foarte îndrăgite și așteptate de către sătmăreni, care vin pentru prima dată în nord-vestul României, și anume Decathlon și Casa Rusu.

Deschiderea oficială a avut loc ieri, în prezența autorităților locale, fiind prezenți edilul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, viceprimarul Adrian Albu și city managerul orașului, Maskulik Csaba, dar și în prezența reprezentanților celor mai importante branduri, Cristian Rusu de la ”Casa Rusu”, Raluca Crișan – Operations Leader Ceetrus România și Jean-Francois Mace – CEO Decathlon România.

“Ne-am propus ca Aushopping Satu Mare să funcționeze ca un spațiu dedicat comunității, unde se întâlnesc oameni cu aceleași aspirații și interese. Această direcție este parte din strategia ”With citizens, for citizens” (Alături de cetățeni, pentru cetățeni) a Ceetrus, ca dezvoltator imobiliar mixt, și animator al comunităților și orașelor”, a declarat Raluca Crișan, Operations Leader Ceetrus România.

Proiectul de mare anvergură a fost apreciat de către autorități, cu toții subliniind importanța investitorilor privați care investesc mereu în beneficiul comunității. ”Acum trei ani am făcut o promisiune sătmărenilor, că vom sprijini și încuraja toate investițiile din orașul nostru, indiferent că este vorba despre firmă locală, națională sau internațională. Acum un an și jumătate ne-am întâlnit cu reprezentanții Ceetrus să discutăm despre acest proiect, și când ne-au prezentat am avut o singură rugăminte: să se miște repede. Și ei au avut o rugăminte pentru autorități, tot așa, să nu tărăgănăm cu avize și autorizații și pot să vă spun ca ne-am ținut cu toții de cuvânt. Mă bucur că nu este vorba despre un simplu centru comercial, ci este vorba despre un proiect foarte important în comunitatea sătmăreană, un proiect în jurul căruia se va dezvolta o nouă zonă, se va dezvolta un nou cartier sau de ce nu, un nou orășel”, a subliniat edilul Kereskenyi Gabor.

Surprizele nu se opresc aici. Din data de 4 decembrie Aushopping se extinde, venind cu și mai multe noutăți. ”Din 4 decembrie când vom inaugura și restul centrului comercial, la propriu vom deveni o scenă a comunității pentru că vom inaugura acolo două elemente principale. Una va fi un amfiteatru pentru evenimente în aer liber, iar în interiorul food court-ului vom avea un cartier hub, o zonă cu echipament modular care va putea fi folosit de către comunitate pentru diverse evenimente, el va fi pus la dispoziție gratis de către noi”, a declarat Adrian Gureanu, reprezentant Ceetrus România.

Pe segmentul home&deco sătmărenii se bucură acum de prezența magazinului ”Casa Rusu”, cel mai mare producător de mobilier din România, care a deschis un magazin cu o suprafață de peste 1.300 de metri pătrați.

Cu adevărat unul dintre cele mai așteptate deschideri a fost a magazinului Decathlon, cel mai important retailer european de articole sportive. Acesta se regăsește pe o suprafață de 1.480 de metri pătrați, fiind un magazin care adună în același loc articole sportive pentru 60 de sporturi.

Până la finalul anului, vor fi încheiate și lucrările de amenajare a zonei de divertisment, care include un cinema cu 5 săli, o zonă de foodcourt cu mai multe tipuri de bucătării, atât locale cât și internaționale, și un spațiu destinat petrecerii timpului liber. Spațiile din food court și cinema vor avea și o destinație de centru comunitar, unde sătmărenii vor putea lucra, vor putea organiza evenimente dedicate comunității și se vor putea distra împreună. Segmentul de fashion va fi bine reprezentat în planul de extindere a Centrului Comercial Aushopping Satu Mare, prin atragerea unui important retailer de modă internațional.

Până atunci, sătmărenii se pot bucura în aceste zile, până în data de 5 octombrie inclusiv, de o competiție sportivă perfectă pentru iubitorii de sport de toate vârstele.