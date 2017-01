Au plecat 22 și au ajuns 24

La București, lotului Olimpiei li s-au alăturat alți doi jucători, Daminuță și Ursu

Delegația Olimpiei a ajuns cu bine în Cipru, la destinația aleasă pentru stagiul de pregătire de iarnă. Dar pe aeroportul din Larnaca au ajuns 24 de jucători și nu 22 câți au plecat din Satu Mare. Asta pentru că la București celor 22 li s-au alăturat Cristian Daminuță și Octavian Ursu.



Primul, Cristian Daminuță este un jucător cunoscut în fotbalul autohton care a debutat în Liga I în 2006, la nici 16 ani, pe vreme când juca la Poli Timișoara. Considerat un mare talent el a ajuns în 2008 la campioana Italiei, Inter Milano, unde a prins numai echipa de tineret a clubului. Un an mai târziu, în iulie 2009 a fost împrumutat la Modena (Serie B) unde nu a apucat să joace decât în 3 partide.

În 2010 a revenit pentru câteva luni în România, la Dinamo pentru care însă a evoluat în doar două meciuri. În 2010 se părea că a dat lovitura și semnat un contract pe cinci ani cu AC Milan, fiind transferat de la Inter. Dar nu s-a impus nici la Milan care l-a împrumutat pe pe rând la L’Aquila, FC Tiraspol, ACS Poli Timișoara și FC Viitorul. În 2016, în returul Ligii a II-a a jucat la FC Baia Mare, apoi s-a transferat la Hapoel Nir Ramat HaSharon (Israel) unde, de asemenea, n-a reușit să se impună.

Un jucător talentat, fără îndolială care ar putea aduce un plus important Olimpiei. Dar în același timp, este un jucător cu probleme de adaptare, dovadă fiind numeroasele echipe la care a evoluat.

Al doilea jucător, Octavian Ursu, este un mijlocaș/atacant în vârstă de 22 de ani care vine de la ASA Tg. Mureș echipă pentru care a evoluat doar de 4 ori în Liga 1, având la activ și un gol. El a mai jucat la “U” Cluj , CS Mioveni și Berceni.

Cei doi sunt acum în Cipru și se antrenează sub conducerea lui Bogdan Andone. Nu știm dacă s-au și înțeles cu Olimpia, comunicatul primit de la Attila Karda fiind unul care nu conține alte precizări.

Dina arată cu degetul spre Attila Karda

Pe de altă parte, într-un interviu publicat pe site-ul Liga2.ro, Dina și Munteanu, doi jucători care au fost la Satu Mare și s-au antrenat sub conducerea lui Bogdan Andone arată cu degetul spre președintele Attila Karda acuzându-l că, cităm, “este lipsit de caracter”.

Dina spune că nu a venit la Satu Mare pentru bani ci pentru Bogdan Andone și să se bată pentru promovare. “Eu şi Cristi nu am mers la Olimpia pentru bani, ci pentru antrenorul Bogdan Andone, plus că ne doream să ne batem la promovare, aşa că am acceptat şi a doua propunere, ca să fie bine pentru club. După ce am acceptat a doua propunere, preşedintele de la Satu Mare ne-a anunţat că s-a răzgândit şi nu ne mai doreşte la echipă! Eu şi Cristi Munteanu avem împreună 500 de meciuri în Liga 1, consider că acest preşedinte şi-a bătut pur şi simplu joc de noi şi este lipsit de caracter! La Olimpia este o debandadă totală”, a mai declarat Mihai Dina pentru Liga2.ro.

Nu știm dacă exact așa s-au petrecut lucrurile. Dar știm că la conferința e presă de miercuri Attila Kardaa declarat că, cităm “cei doi jucători rămân în continuare în atenția noastră.” semn că, la acel moment, nu s-a renunțat definitiv la intenția de a-i transfera pe cei doi.