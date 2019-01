Au mai rămas trei etape din Raliul Dakar

Gyenes a întâmpinat probleme în etapa 6

Mani Gyenes a început a doua jumătate cu o problemă la motocicletă. Dar a ajuns cu bine la San Juan de Marcona, iar luni şi-a continuat aventura de la Dakar în etapa a 7-a.

Legat de etapa de duminică, sătmăreanul a avut de parcurs 837 kilometri, din care 336 i-a reprezentat proba specială. S-a mers în dunele înalte din Tanaka, iar Gyenes a încheiat etapa a 6-a pe locul 38 cu timpul 5ore 50minute 29 secunde, la 1oră 59minute 42secunde de învingătorul zilei Pablo Quintanilla (Chile). Pilotul de la Autonet Motorcycle Team a urcat pe locul 38 la general, iar la clasa Malle Moto ocupă locul 2. La clasa marathon se afla pe locul 6.

„Din păcate nu am început foarte bine a doua săptămână. La kilometrul 30 am avut nişte dune foarte moi după care am văzut că mi se aprinde becul de la apă, adică am pierdut apa din radiator. Când m-am uitat în jos am văzut cum curge, era apă şi nisip. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să văd dacă funcţionează ventilatorul. Dar totul era în regulă. Din păcate nu am avut ce face şi în mijlocul dunelor a trebuit să merg mai departe pentru că nu am avut apă, n-am avut nimic. Din fericire nu mi s-a oprit motorul, dar am pierdut mult timp pentru că am mers mai încet ca să nu încing motorul. La kilometrul 80 am oprit pentru alimentare unde am primit de la o echipă apă. Am încercat să vedem care este problema, am mai pierdut timp, aproximativ 10 minute. Am decis să pun apă la mine şi să merg aşa încă 230 de kilometri. Tot am mai oprit, tot am luat apă să completez şi aşa am pierdut destul timp în etapa a 6-a. Dar mă bucur că am ajuns, este cel mai important lucru. Mi-ar fi părut foarte rău să ies din cursă dintr-o problemă tehnică”, a declarat Emanuel Gyenes.

Luni s-a mers în etapa a 7-a de la Raliu Dakar, traseul fiind San Juan de Marcona – San Juan de Marcona, cu 387 kilometri, din care 323 proba specială. Câştigătorul zilei a fost britanicul Sam Sunderland cu 3ore 51minute 41secunde. Mani Gyenes a sosit cu timpul 5ore 38minute 48secunde ocupând provizoriu locul 51 pe etapă şi 40 la general. Dar situaţia se va schimba de aceea vom reveni cu rezultatele oficiale.

Marţi se merge în etapa cu numărul 8, de la San Juan de Marcona până la Pisco (575 km, 360 proba specială). Au mai rămas aşadar trei etape din ediţia 2019.

• 15 ianuarie: etapa 8, San Juan de Marcona – Pisco (360, 575)

• 16 ianuarie: etapa 9, Pisco – Pisco (313, 409)

• 17 ianuarie: etapa 10, Pisco – Lima (112, 359)