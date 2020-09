Au început lucrările de extindere a reţelelor de apă şi canalizare în zona Dara-Diana

Primarul Kereskényi Gábor şi administratorul public Maskulik Csaba au anunţat miercuri, 16 septembrie, demararea lucrărilor de extindere a reţelelor de apă şi canalizare în zona Dara-Diana din municipiul Satu Mare. Investiţia are o valoare de 3.000.000 lei şi este finanţată de la bugetul local.

,,Această zonă s-a dezvoltat şi s-a extins foarte mult în ultima vreme, dar locuitorii de aici erau privaţi de accesul la apă şi canalizare. Este o investiţie pe care am demarat-o anul trecut, când am început proiectarea lucrărilor. Am avut în ultimii doi ani mai multe întâlniri cu locuitori din zonă şi le-am promis că vom demara această investiţie importantă. Şi ne-am ţinut de cuvânt!”, a declarat primarul Kereskényi Gábor.

Reţeaua de apă va fi extinsă pe o porţiune de aproape 2 km pe străzile: Dara, Ion Popdan, Kaffka Margit, Eugen Ionesco şi Alba Iulia, ce presupune realizarea a 124 de branşamente şi amplasarea unui număr de 10 hidranţi.

Totodată, va fi extinsă reţeaua de canalizare pe o porţiune de 4 km, pe străzile: str. Dara, Ion Popdan, Kaffka Margit, Eugen Ionesco şi Alba Iulia, precum şi pe str. Krudy Gyula, Karoli Gaspar, Mahatma Ghandi şi János Scheffler.

”Lucrările sunt finanţate de la bugetul local, astfel încât, în cel mai scurt timp posibil, locuitorii acestei zone să beneficieze de o apă potabilă şi canalizare. Este o investiţie pe care am promis-o locuitorilor şi azi am reuşit să o demarăm efectiv”, a spus administratorul public Maskulik Csaba.