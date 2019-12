Au fost confirmate cazuri de porci cu trichineloză în Sătmărel, Botiz, Păulean, Ambud, Pomi şi Vetiş

În perioada 6 – 12 decembrie, inspectorii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au realizat 91 acţiuni de control. Verificările au vizat: unităţi de abatorizare, unităţi de procesare carne şi lapte, depozite alimentare, unităţi de alimentaţie publică, unităţi de vânzare cu amănuntul, supermarketuri, pieţe agroalimentare, brutării, laboratoare de cofetărie, unităţi ambalare produse de origine non animală, depozite, unităţi de procesare carne, unităţi procesare lapte.

Acţiuni de control în traficul rutier

Sunt în plină desfăşurare acţiunile comune, în traficul rutier, a inspectorilor de specialitate din cadrul DSVSA Satu Mare, împreună cu inspectori din cadrul I.P.J. Satu Mare, ai Jandarmeriei şi ai Poliţiei de Frontieră Satu Mare, care verifică toate transporturile de animale vii indiferent de specie, carne şi preparate din carne, alte produse alimentare de origine animală sau non animală, legume şi fructe transportate sau tranzitate pe şoselele judeţului nostru. În urma acestor acţiuni a fost aplicată o amendă contravenţională în valoare de 12.000 lei unui transportator din judeţul Maramureş pentru transportul de produse alimentare, fără a fi fost însoţite de documente sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu un autovehicul neautorizat în acest scop.

Program prelungit de sărbători

În perioada următoare, dar şi în perioada Sărbătorilor de Iarnă, Circumscripţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale, Cabinetele Medicale Private, Circumscripţiile Sanitare Veterinare Concesionate din judeţ, vor continua să asigure efectuarea examenelor trichineloscopice la cerere, după un program prelungit, afişat la sediul acestora şi care va fi publicat şi în mass media locală. Persoanele care vor solicita aceste examene sunt rugate să se prezinte la C.S.V.S.A.O-urile din localităţile judeţului, cu o probă de pilierii diafragmatici concludentă şi cu crotalia de identificare a suinei. Tariful pentru această manoperă este de 23,80 lei /probă, pentru unităţile aparţinând Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, iar tarifele pentru această manoperă, la nivelul Circumscripţiilor de Asistenţă Concesionate şi Cabinetele Medicale Veterinare Particulare din judeţ, sunt stabilit de către fiecare medic veterinar privat, în parte.

Sute de examene trichineloscopice într-o săptămână

În această săptămână la nivelul C.S.V.S.A.O. din cadrul municipiilor şi oraşelor din judeţ, au fost efectuate 323 examene trichineloscopice, fiind depistate două cazuri pozitive, la două suine domestice, din două exploataţii nonprofesionale din localităţile Sătmărel şi Botiz. Carnea provenită din sacrificarea celor două suine pozitive, a fost pusă sub sechestru/reţinere oficială, până la confirmarea diagnosticului de către L.S.V.S.A Satu Mare, după care a fost denaturată, confiscată şi incinerată, într-o unitate de ecarisare a teritoriului autorizată sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

În această săptămână la nivelul C.S.V.S.A.O. din cadrul municipiilor şi oraşelor din judeţ, au fost efectuate 947 examene trichineloscopice, fiind depistate şase cazuri pozitive, la şase suine domestice, din şase exploataţii non profesionale din localităţile: Sătmărel, Botiz, Păulean, Ambud, Pomi şi Vetiş. Carnea provenită în urma sacrificării celor şase suine pozitive, a fost pusă sub sechestru/reţinere oficială, până la confirmarea diagnosticului de către L.S.V.S.A Satu Mare, după care a fost denaturată, confiscată şi incinerată, într-o unitate de ecarisare a teritoriului autorizată sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. Proprietarii celor şase suine domestice pozitive în urma examenului Trichineloscopic, vor fi despăgubiţi la preţul pieţei, datorită faptului că aceştia erau identificaţi prin crotaliere şi erau înscrişi în Baza Naţională de Date.

Având în vedere evoluţia în România a pestei porcine africane, carnea proaspătă de porc, carnea preparată sau carnea tocată de porc, precum şi produsele din carne care conţin carne de porc, nu pot face obiectul transportului către alte State Membre, dacă provin din zonele cuprinse în Decizia Comisiei nr. 1805/2019 privind măsurile zoo sanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state UE.