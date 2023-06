Au crezut că pot să fugă de închisoare! Prinşi la Petea

Poliţiştii de frontieră din cadrul PTF Petea au depistat, la controlul de frontieră, pe sensul de intrare în România, doi tineri – un român şi un moldovean – care au de executat pedepse privative de libertate pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul circulaţiei şi uz de fals.

Duminică, 18 iunie a.c., în jurul orei 23.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra în ţară un cetăţean din R. Moldova, în vârstă de 30 de ani. Colegii care au efectuat controlul documentelor au descoperit faptul că pe numele acestuia a fost emis, în aprilie 2018, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, de către Judecătoria Huşi. Moldoveanul are de executat o pedeapsă privativă de libertate pentru o perioadă de 180 de zile, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals.

O jumătate de oră mai târziu, în acelaşi punct de trecere a frontierei s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor pe sensul de intrare în România un cetăţean român, în vârstă de 31 de ani, din judeţul Satu Mare. Poliţistul de frontieră care a efectuat controlul documentelor a constatat că pe numele sătmăreanului a fost emis, în data de 23 iunie 2022, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, de către Judecătoria Negreşti Oaş. Bărbatul are de executat o pedeapsă de 1 an şi două luni închisoare, pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul circulaţiei.

Cei doi au fost predaţi unui echipaj din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, în vederea luării măsurilor legale care se impun.