ATV-urile tulbură liniştea vânatului

“Sezoanele de vânătoare pentru principalele specii de interes vânătoresc se închid. Pe 1 februarie s-au închis sezoanele de vânătoare pentru iepuri de câmp, iepuri de vizuină şi pentru mistreţ.

Până pe 28 februarie mai este deschis sezonul de vânătoare la fazan, spunea deunăzi un vânător pasionat din Satu Mare, sub rezerva anonimatului.

Cu o doză de nemulţumire, acesta a menţionat – adesea am auzit şi am citit prin presă, faptul că habitatul anumitor specii, printre care şi ursul, animal care a făcut numeroase victime umane în România, este restrâns de tăierile masive de păduri. Este o afirmaţie parţial adevărată. O bună parte a urşilor ies din zonele lor predilecte de confort, fiind alungaţi de urşii dominanţi, cei care caută să-şi conserve aria de dominaţie şi de acoperire. Unde mai punem şi aşa numiţii urşi gunoieri. Nimeni nu spune nimic despre tulburarea liniştii vânatului de prezenţa în unele păduri, inclusiv la noi în judeţ, a ATV-urilor. Aceste mijloace de transport şi de agrement obligă anumite specii de vânat, mai ales vânat mare, să-şi părăsească habitatele, cu toate riscurile care rezultă din această migraţie. Mă întreb cu temei, dacă cei care intră în păduri cu ATV-urile realizează răul pe care-l produc faunei cinegetice.

Până şi anumite colonii de cerbi comuni din unele păduri ale judeţului au migrat spre alte fonduri de vânătoare în căutarea liniştii de care au nevoie. Se impune luarea de măsuri ferme împotriva celor care ignoră normele minime de comportament în fondurile de vânătoare.”